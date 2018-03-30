百年打鐵店 76歲老師傅「鐵打的」

「鏘、鏘、鏘」聲響不絕於耳，位在苗栗西湖店仔街的「年盛打鐵店」，已有120多年的歷史，由第4代傳人76歲的鄧仁富經營，他從14歲就開始跟祖父、父親學打鐵，一做就是60多年時光，儘管傳統產業逐漸沒落，鄧仁富仍堅著「打鐵是祖傳行業，會做到不能做為止！」（李佳玲攝）

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中國時報
／苗栗報導

「鏘、鏘、鏘」聲響不絕於耳，位在苗栗西湖店仔街的「年盛打鐵店」，已有120多年的歷史，由第4代傳人76歲的鄧仁富經營，他從14歲就開始跟祖父、父親學打鐵，一做就是60多年時光，儘管傳統產業逐漸沒落，鄧仁富仍堅著「打鐵是祖傳行業，會做到不能做為止！」

鄧仁富從小在鐵堆裡長大，每天與爐火、鐵鎚、鋼鐵為伍，大熱天站在炭火前，顧著燒得通紅的鐵，除揮汗如雨外，常會被鐵的火花燙到，但鄧仁富看到慢工出細活的工具完成，心中就燃起一股喜悅，這是力與藝術的結晶，與工廠用模具、沖床製造的工具完全不同，所以至今堅持沿襲祖先傳下的工夫，以手工打造工具。

鄧仁富表示，在農業社會時代，所有農具都由打鐵店生產，當時鐵店在社會上居非常重要地位，尤其是1960年代，是西湖鄉產製香茅油、木炭業的黃金時期，鐵店生意興隆，光是西湖鄉就有7家鐵店。如今進入工商業時代，農業式微，傳統手工打造農具被工廠大量生產的便宜貨取代。

鄧仁富把建築鐵品放進炭火中，燒紅的鐵再放到機器上，開始打鐵塑型，完成後丟入機油裡冷卻，76歲的他動作依舊迅速、俐落，這是累積60幾年的打鐵經驗。由於打鐵太熱很辛苦，技術難學只能勉強餬口，幾乎沒人想學，但即便困難，但鄧仁富仍堅持「會做到不能做為止。」

(中國時報)

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