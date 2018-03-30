17高中生戲水 1人落海失蹤

2018年03月30日 04:10 中國時報 曾百村 、 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

天氣剛轉熱，就傳出學生不幸溺水失蹤意外！新北市金山高中共17位高二學生，29日趁著段考結束後，前往金山青年活動中心前沙灘戲水，其中16歲曾姓學生疑似在海中踏空吃水後被海流帶走，同學第一時間搶救不及哭著向警方報案，警消、海巡、空勤人員及附近作業漁船均加入搜救，迄晚間仍未尋獲曾生下落。

海巡署第二岸巡總隊指出，曾姓高二生與16名同學昨天下午4點多前往金青沙灘戲水，曾生與同學下水玩水沒多久，疑似踏空吃到海水，慌張下便在海上呼救，同學們試圖要搭救，但瞬間曾生就下沉不見，同學見狀玩心頓失，趕緊上岸報警。

學生報案時，說著說著就在電話彼端焦急得哭了出來，直稱曾生溺水不見人影，要警方趕緊派人救他。海巡署基隆海巡隊獲報立即出動40噸巡防艇在海域搜尋，空勤直升機也加入搜救行列，另外，新北市消防局第六救災救護大隊也出動3個分隊前往協助，近百名搜救人員在場來回搜尋。

曾男的同學向警方表示，因為段考完才會相約戲水，曾男下水沒多久就溺水，看到他不斷掙扎，想要上前搭救也來不及，現在只希望曾姓同學能被找到，一起回學校上課。據悉，現場總共有16名學生，11男5女，學生們的衣物還留在岸上，曾男的家屬及校方已趕往現場。

海巡署第二岸巡總隊表示，磺港安檢所獲報後立即派員在岸邊協助尋找，除了海巡及空勤直昇機外，也有不少在附近作業的漁船也主動加入搜救行列，不放棄任何一絲希望，但截至29日下午7時許，仍未發現曾男身影，入夜後恐怕不利搜救，與時間賽跑把握黃金救援時間。

(中國時報)