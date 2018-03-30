蝶影飛日表演 學生籌經費

2018年03月30日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

峨眉國中今年受新竹縣政府邀請，在4月底將前往日本九州宮崎表演現代舞，不過在縣府補助部分款項後，經費仍然短缺約20萬，家長會發起募款活動，希望透過外界的力量協助小朋友一圓出國表演的夢想，學生們也準備了在地的東方美人茶、有機稻米等小禮物，向捐助人聊表謝意。

峨眉國中去年邀請蝶影舞團到學校指導學生現代舞，學生表現優異，今年動員全校58人共跳「台灣味」，代表新竹縣參加全國學生舞蹈比賽，拿下現代舞甲組優等，讓縣府看到了峨眉學子的舞蹈天分，邀請他們赴日參加4月27日的交流活動。

校方接到邀請，挑選舞團中菁英的10名學生，重新編舞再跳充滿在地風格的「台灣味」舞碼，但並非人人都有能力負擔交流的費用。校長陳姿利表示，學校邀請舞團前來指導、出去比賽等的費用，還是要靠各項經費與募款來補足，一想到明年的全國賽將移師花蓮，讓她已經開始煩惱經費來源。

此次前往日本交流，縣府已經補助了部分費用，其餘還剩20萬缺口，讓家長會自發舉辦募款活動。目前在地方人士與議員邱振瑋登高一呼之下，已進帳約10多萬，但抵達目標還有一段距離，眼看時間逼近，師生們都相當擔心。

為了舉辦這次募款，學生們也在社群網站書寫願望，但遭到部分網友冷嘲熱諷，學生們不氣餒，向網友們解說並非出國遊玩，而是苦練舞蹈，代表新竹縣前往日本交流，希望能傳遞來自台灣的正面能量。

(中國時報)