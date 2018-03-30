亞大醫院血腫科團隊 守護偏鄉

亞大醫院癌症中心副院長黃文豊（中）與中國附醫內科部副部長葉士芃（右）帶領團隊共同照護偏鄉癌症患。 （林欣儀翻攝）

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中國時報
／台中報導

有感於偏鄉病患就醫相當不便，位於台中市霧峰區的亞大醫院特別成立血液腫瘤科團隊，盼提供患者醫學中心等級的醫療，其中家住南投的37歲男子因罹患「慢性骨髓性白血病」，以往每次返院治療、拿藥都得花上一整天，現在車程往返只需1小時，省時許多。

原本在北部工作的吳男說，2年前感覺莫名疲倦、沒食慾且左上腹部異常腫脹，短短4個月體重驟減10公斤，就醫檢查確診為「慢性骨髓性白血病」，因治療副作用衍生嚴重貧血，甚至出現高燒不退情況，決定辭掉工作返鄉養病。

吳男無奈說，因家住南投，每次到市區的醫學中心治療或拿藥，得耗費一整天，還好亞大醫院成立血腫科團隊提供完整治療，現在往返車程只要1小時。

另名住竹山鎮、罹患「慢性骨髓性白血病」的87歲陳姓老翁說，因行動不太方便，每次回診得要家人請假接送，以往回到家都已經天黑了，現在只要半天即可完成治療。

亞大醫院副院長黃文豊表示，院內血液腫瘤科正式成軍，團隊成員包括中國附醫內科部副部長葉士芃、血液腫瘤科主任白禮源、癌症病房主任林振源等，提供一般血液疾病、惡性血液疾病與惡性腫瘤疾病等照護，也規畫專屬癌症治療病房、門診化療室及正子斷層造影檢查，盼透過多專科合作治療，提供病患完整的照顧。

(中國時報)

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