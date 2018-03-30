高教唯一 東南科大獲低碳校園標章

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中國時報
／新北報導

新北市環保局29日舉行「低碳校園標章」授證典禮，共計有16所學校獲獎，東南科技大學是唯一大專院校，學校透過裝設60組電表，監控各棟大樓電力流量，還可遠端遙控關閉空調電力，更針對大一新鮮人安排低碳教育課程，讓低碳概念推廣深入每個角落。

新北市環保局長劉和然指出，新北自2011年開辦低碳校園標章，已有89所學校獲得此榮譽，涵括國小、國中、高中到大學，低碳校園標章的觀念已擴及新北市各層級學校。

本次獲獎共計有16所學校，獲「金熊級」標章有東南科技大學、二橋國小、泰山國小及頭前國小；三重國小、修德國小、中和國小、自強國小、長安國小、金龍國小、水源國小、新興國小、崇光女中、和美國小、昌平國小及蘆洲國小則獲「銀鵝級」標章認證。

東南科大透過在校陸續裝設60組電表，監控各棟大樓電力流量，當全校電力即將超載時，立即調整，而空間無人時，也可遠端遙控關閉空調電力。

鶯歌區二橋國小則以「綠色即生活，生活即綠色」為宗旨，建置再生能源教學示範設施，又藉由認識學校「綠色生活地圖」、「一日農夫體驗」及「認識三鶯水資源回收中心」等校本特色課程，讓學生來瞭解家鄉的低碳環保設施。

環保局說，面對已無法改變的氣候變遷，全民應有體認，在自然保護和環境議題上，唯有尊重自然，方能與天地共存，而落實低碳環保生活，更是刻不容緩。

(中國時報)

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