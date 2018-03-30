幫幫歡呼兒 青年志工團募款

友善列印
中國時報
／竹縣報導

新竹縣歡呼兒協會長期照顧多名需仰賴儀器生活的歡呼兒，由於醫療費用所費不貲，新竹縣青年志工服務協會、國民黨新竹縣黨部日前募款，總會長盧麗娟、黨部主委陳見賢在青年節當天，前往新仁醫院探視，希望透過拋磚引玉，引發各界重視。

新竹縣歡呼兒協會長余建華表示，職業婦女照顧普通的孩子，已經很有壓力，何況是歡呼兒，歡呼兒需要翻身、拍背、抽痰，幾乎占用家長所有的時間，如果一個家庭中，還有其他小孩需要照顧，「壓力幾乎難以想像！」

新竹縣歡呼兒協會創會會長杜文中也表示，該協會創會12餘年，也積極向各界募款，協助家長照顧歡呼兒，也獲得新竹地檢署緩起訴處分金的幫助，期望能讓歡呼兒們穩定生活，並保障受教權。杜文中也說，歡呼兒的狀況變化極大，長期需仰賴醫療儀器，幫助他們維持生命。

陳見賢表示，無論是歡呼兒或是家長都是無辜的，需要社會用更多的愛和包容去容納、協助，就如同當初啟智學校落腳新竹，他在許多反對聲浪中仍挺身支持一般，29日青年節，他也呼籲有能者多為社會、弱勢盡心力，他自己也率先捐款。

盧麗娟指出，歡呼兒從發病到治療，對於家庭和經濟造成沉重的負擔，協會發起小型的募款活動，也希望能在治療路上，幫助歡呼兒走更遠更長。

(中國時報)

高教唯一 東南科大獲低碳校園標… 旭光高中黃宜靖奪5冠王

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。