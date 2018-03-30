幫幫歡呼兒 青年志工團募款

2018年03月30日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣歡呼兒協會長期照顧多名需仰賴儀器生活的歡呼兒，由於醫療費用所費不貲，新竹縣青年志工服務協會、國民黨新竹縣黨部日前募款，總會長盧麗娟、黨部主委陳見賢在青年節當天，前往新仁醫院探視，希望透過拋磚引玉，引發各界重視。

新竹縣歡呼兒協會長余建華表示，職業婦女照顧普通的孩子，已經很有壓力，何況是歡呼兒，歡呼兒需要翻身、拍背、抽痰，幾乎占用家長所有的時間，如果一個家庭中，還有其他小孩需要照顧，「壓力幾乎難以想像！」

新竹縣歡呼兒協會創會會長杜文中也表示，該協會創會12餘年，也積極向各界募款，協助家長照顧歡呼兒，也獲得新竹地檢署緩起訴處分金的幫助，期望能讓歡呼兒們穩定生活，並保障受教權。杜文中也說，歡呼兒的狀況變化極大，長期需仰賴醫療儀器，幫助他們維持生命。

陳見賢表示，無論是歡呼兒或是家長都是無辜的，需要社會用更多的愛和包容去容納、協助，就如同當初啟智學校落腳新竹，他在許多反對聲浪中仍挺身支持一般，29日青年節，他也呼籲有能者多為社會、弱勢盡心力，他自己也率先捐款。

盧麗娟指出，歡呼兒從發病到治療，對於家庭和經濟造成沉重的負擔，協會發起小型的募款活動，也希望能在治療路上，幫助歡呼兒走更遠更長。

(中國時報)