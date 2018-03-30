中油、正修科大 簽產學合作協議

中油董事長戴謙（右三）、正修科技大學校長龔瑞璋（左三）代表雙方簽約合作。 （中油提供）

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中國時報
本報訊

中油公司與正修科技大學配合政府新南向政策，落實人才培育、展開產學合作，4月起開辦「新南向國際企業與行銷班」，邀請泰國、印尼、越南等國際學生，了解石化產業、學習國際企業管理與行銷實務，中油公司董事長戴謙希望藉由產官學合作，培育更多新南向人才。

中油公司積極海外布局，例如中油越南宏越公司開工動土、印尼石化五輕設備輸出與技術交流等合作案，代表中油正積極開拓東南亞貿易版圖。

在推動新南向政策同時，也需在國內培養相關企業人才，因此中油與正修科大產學合作，期望藉由產官學積極合作，落實學用合一，發揮產學合作效益與功能，透過促進投資及人才資源雙向交流，創造互利雙贏之合作模式。

戴謙強調，這是中油響應政府新南向政策，繼在南越成立「越南宏越公司」後，落實產官學合作的具體成果展現。

初期規劃由中油人力資源處訓練所提供正修科大國際企業系新南向國際生產業實習等訓練課程，開辦「新南向國際企業與行銷班」、「認識台灣產業─新南向專班」，課程中透過體驗行銷、帶領國際學生走訪台灣產業群聚，藉此探討新南向企業布局的機會與利基。透過這些實務的學習與參訪，期能落實新南向政策學用合一，為新南向國際學生的職前職能養成過程貢獻心力。（中油廣告）

(中國時報)

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