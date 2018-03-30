黃煌雄是轉型正義關鍵？

2018年03月30日 04:10 中國時報 張景為

在民進黨內以儒雅厚重形象見稱，曾歷任立委與監委，如今已淡出政壇多年的黃煌雄，此次在府院黨高層的勸進下，應允出任爭議性極高的「促進轉型正義委員會」主委；對其個人固然是一項極嚴酷的挑戰，對民進黨力推促進轉型正義的政治發展，相對地則出現了令人期許的另一種可能。

提到黃煌雄，年輕一輩的人可能對他並不熟悉；他是從黨外時期便投身政治與選戰，歷經民進黨組黨、解除戒嚴、推動國會全面改選等一系列台灣政治大改革運動的元老級人物。當年他和康寧祥、張德銘、尤清應邀赴美掀起旋風，號稱「黨外四人行」，許多現在活躍於政壇的民進黨立委，都曾受過他的啟蒙與影響。

在政治理念上，出身宜蘭的黃煌雄，以師承蔣渭水精神而自勵，早在仍處戒嚴、擔任增額立委時，他就呼籲政府應正面看待228事件，並關心外省老兵權益、給予人道關懷。與當年許多黨外人士多以在街頭或議會衝撞體制、揚名立萬不同的是，黃煌雄展現的是另一種低調而執著、穩重而扎實的研究和問政風格。

值得一提的是，他和陳水扁堪稱是早期民進黨內專攻國防戰略議題的兩大立委。但阿扁主攻的是國防弊案的爆料，媒體效果既大也快；黃煌雄則是精研國防政策與國安戰略，雖然效果沒有阿扁來得花俏討喜，但他當年質疑國防部不應陷於「大陸軍主義」的迷思，力主「制空制海反登陸」，與國防部連番激盪的精彩問政，影響深遠，從這些都可看出他不喜作秀、講求實質的個性。

黃煌雄也是民進黨內深入研究威權體制、乃至228事件的先驅，雖然是老牌的民進黨人，也因沒有鮮明的政黨色彩，曾出任李登輝、馬英九時期的監委，對國民黨黨產的追查、研究報告，連國民黨人都認為沒有過度偏頗，可說是極少數受到藍綠陣營都肯定的政治人物。

然而時移勢轉，當年在野的民進黨如今已翻身執政，不僅得了權力變了臉，連理念、價值也全變了心；這就使得有關黃煌雄的那些屬於老派、正派的優點與肯定，現在竟彷彿顯得「不合時宜」了。事實上，整個《促進轉型正義條例》的內涵定義與促進轉型的手段，原就引發外界極大爭議，更被認為是民進黨政府清算殲滅國民黨的工具，如果促轉會主委再任命一個政黨色彩鮮明、睚眥必報，以政治追殺為己任的鬥雞型政客，則社會的對立、激化乃至撕裂，就是更難以避免的災難了。

若真想推動良性的轉型正義、讓社會理性和解，不是完全不可能，端看執行者抱持何種心態；而促轉會的形象、觀瞻和成敗，又繫乎主事者的人格、史識和胸懷。由黃煌雄出任主委，當然是足以期許的開始，但另8位委員亦應慎選舉才，以孚眾望；而且，民進黨早已今非昔比，變得「獨味」沖天、殺氣逼人，黃煌雄能否得到黨內高層足夠的尊重與支持，當然是轉型正義真假成敗的關鍵。

最重要的是，轉型正義要贏得社會共識，朝著跳脫仇恨、和解共生的大道邁進，蔡總統及民進黨政府就應言行一致，絕不能在選戰時又翻臉操弄，扭曲正義！（作者為資深媒體人）

(中國時報)