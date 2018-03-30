主宰人類未來的三大趨勢

2018年03月30日 04:10 中國時報 杜英宗

今年以來的資本市場動盪劇烈，為了更能掌握時勢變化的第一手消息，我常趁著國際專業金融機構高層訪台的時間，向他們請益。最近跟美國三大私募基金之一的TPG投資長Jonathan Coslet聊天，他就提到了影響近幾十年世局變化與未來最重要的三大趨勢，非常值得我們深入思考，怎麼因應這些變化。

首先是人口老化促動了經濟行為、商機與政治決策的轉移。

談到老化，大家都會想到日本，但是如果看全球人口分布，其實中國影響更嚴重，甚至被低估。受一胎化以及長壽的影響，中國人口的老化不僅影響境內的政經決策，新的人口結構以及4、5億中產階級崛起，更牽動全球消費商機、市場及資源分配。

第二是科技的發展，包括網路、半導體、生技、醫療等，也包括知識傳播以及應用，對人類產生的影響完全顛覆了舊典範。

以數位、資訊科技為例，1990年代末期，大家只知道有個新發明叫做網路，但是尚未廣泛運用。今天，網路已如電力，不僅應用在所有領域，更提供源源不絕的動力，加速各面向的發展。尷尬的是，其實人類還沒有辦法適應在這個數位世界要怎麼管理。當汽車被發明時，被取代的是馬；但今天數位運用到極致的人工智慧，被取代的卻可能是人類，怪不得物理界的一代宗師霍金擔心，人類可能無法跟AI競爭。

大家同樣熟悉的是醫療的演進。現今生技發展已經可以「編輯」DNA，也可以用幹細胞自體移植與治療癌症，大大挑戰自然法則。科技演進趨勢愈來愈快速、廣泛，對人類影響無遠弗屆，深度之廣現在還無法想像。

第三是全世界的不平等，包括教育、財富、知識、權力、資源、機會等各方面在不同族群間的分配，影響也遠甚於過去。

例如，以前財富分配不平均並未像現在這麼嚴重，而且底層的人往往也會跟著上層的人一起成長，但是今天，社會底層的人在原地不動，上層的人卻加速擁有更多。所以無論是阿拉伯之春、川普的崛起、英國的脫歐、近期的關稅議題、國際間的移民與人才出走、難民衝突等無一不與之有關。從歷史上看，這是戰爭、革命的來源，在今天，也是各種爭議的來源，甚至包括近期台灣社會思考的大學教授與學生外流，也源自於跨境的收入、未來發展機會的不均。

無論從政治、經濟、社會來看，這三點都是近百年、也是未來主宰人類的重要根源，值得我們聚焦與因應。例如，人口老化已沒有回頭路，為了減緩衝擊與提供足夠的社會照顧體系，日本在幾十年前就開始發展社區型日托照顧，大城市的街頭都可以看到培育照護人力的機構；新加坡熱烈討論年長的「建國一代」的健康保險需求；美國則在近幾年大舉改建既有建物或翻新老人住宅，並且提供軟體服務配套。

無論是從整體社會支持系統的完備，或是個人安養的需求，輪廓都要清晰，讓大家有跡可循，知道如何整合公有及個人的資源。我們也看到，各國因應的政策都要可長可久，不能只靠特殊項目的稅收，還要著眼於消費力與產業需求、照顧人力、財源的整體永續及配套。這些議題都出現在各國選舉的重要政見。

而對於不平等，更需多處著力，尤其是針對缺乏資源的族群。貧富差距的擴大已經挑戰許多齊頭平等的社會福利制度，逼得許多傳統社會主義國家採取更大幅度的社會救濟，配合協助就業措施，盡量緩解所得分配的惡化。

我更擔心的是，在台灣的許多爭議，也是來自擁有的人跟沒有的人之間的矛盾，例如，退休金、就業機會與薪資差距的世代衝突，偏鄉校園的輟學與吸毒問題。即使政府的政策難解，企業也有很多可以投身協助的機會。

無論選舉或是企業經營，都使每個領導人面臨激烈競爭，時時焦慮。但是靜下心來思考，對照這些趨勢，大家擔心的常是小問題。我們應該要為更重要的事未雨綢繆，聚焦真正重要的大事，才能不負選民與客戶的託付，以及社會對政府與企業的期盼。（作者為資深企業經理人）

(中國時報)