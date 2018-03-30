2018年03月30日 04:10 中國時報 周陽山

金正恩出訪北京，強調這是他就任7年來第一次出國訪問，凸顯了對中國大陸的高度重視。他還親口表達對中朝兩國傳統友誼的珍攝之意，以及對習近平近年來治理成就的高度肯定，因此必須親自到北京面見習以表達敬意。這樣柔軟、低調的外交姿態，反映出的是從金日成、金正日到金正恩祖孫三代所累積的治國經驗，及朝鮮人民「以小事大」的政治智慧，值得兩岸民眾共同反思。

金正恩也藉此次北京之行對外表達了三項重大訊息：首先，他藉此次訪問恢復中朝間的傳統邦誼，也向美國方面清楚表達他不會無條件地接受川普政府的戰略訴求，他不是乞降，也不會無路可走。在他的背後仍有靠山，中國和俄羅斯都會支持他，儘管中、俄兩國都不會是無條件的支援，但卻是站在同一陣線上。而美國若想予取予求，卻是辦不到的。這也就是充分運用大國關係的微妙，並借力使力。

其次，金正恩明白表示整體目標是「朝鮮半島的無核化」，也就是相關各方同步實施的無核化，而不是美國單方面要求的「朝鮮的無核化」。因此，川普政府的強勢訴求恐將難以實現，而金正恩也絕不會輕易讓步。

未來一旦美朝雙方展開了和談，美國發動戰爭的正當性就將急轉直下，也不易得到美國民眾的支持。

第三，金正恩迫切需要中國大陸的經濟支援，由於地緣政治因素，他不可能脫離中國的影響，更不可能長期與中共領導人疏遠，而中國大陸也需要這個長期的盟友緩衝美國在朝鮮半島上的軍事威脅。因此，大陸方面也願意恢復傳統邦誼。這是習近平熱情接待金正恩，並且立刻爽快答應將適時回訪的原因。

由此看來，金正恩的精準出手，積極的外交出擊，實在反映了金氏家族三代累積的政治智慧。一方面，他能在核試射後激起朝鮮半島的緊張情勢之下，峰迴路轉，說服文在寅和川普走向談判桌。

另一方面，又能讓習近平甘心接納和協助，並向他伸出援手。尤其他面對川普、文在寅和習近平三方之間的矛盾，精準出手，在當今國際社會的年輕領袖中算是佼佼者。

近年來，很少有一個小國的領導人能夠如此在大國之間周旋逢凶化吉，絕處逢生，開拓出這樣驚天動地的外交格局，金正恩的確是一異類。

（作者為金門大學教授）

(中國時報)