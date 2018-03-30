2018年03月30日 04:10 中國時報 陳一新

北韓領導人金正恩在北京和中國領導人習近平舉行「習金會」 時宣布，北韓「主動採取措施緩和緊張局勢，提出和平對話建議，按照金日成主席與金正日總書記的遺訓，致力於實現半島無核化，是我們始終不變的目標」。問題是，朝鮮半島無核化真有那麼容易？

其實，金日成與金正日有意實現半島無核化，也是迫於情勢。當時美國在朝鮮半島上部署核武與長程導彈，而北韓這方面的發展還在初階階段，當然希望美國將核武與導彈從南韓撤出。

即使祖父與父親遺訓讓金正恩念茲在茲，但父親再三告誡必須時時將伊拉克領導人海珊與利比亞強人格達費的下場引以為戒，恐怕也同樣重要。海珊與格達費就是接受美國為首西方國家的安全保證所騙，而放棄發展核武與導彈，結果前者國破家亡、為暴民絞死，後者為叛軍亂彈擊斃於溝渠之中。究竟遺訓重要，還是告誡重要，端視金正恩如何看待他自己的性命而定。

事實上，金正恩這次赴北京見習近平，還是下次在平壤會見習近平，都是為了磋商如何「落實」朝鮮半島無核化的目標。真要「落實」無核化必然是讓習近平、金正恩與川普無法滿意，但又能讓三方勉強接受，才算是可行的方案。

由於北韓是朝鮮半島無核化計畫中被處理的一方，因此北韓在獲得美、中共同提供的「安全保證」之後，擺在金正恩面前的選項包括：一、北韓承諾停止核試與導彈試射，並同意接受「國際既原子能總署」（IAEA）查證；二、北韓將核武與導彈交由聯合國保管；三、北韓將核武與導彈交由中國與美國之一保管；四、在美、中兩國共同監督之下銷毀北韓的核武與導彈。

第一個選項不啻是由北韓自行保管核武與導彈，對北韓最為有利，中國也可能力挺該選項。但是，由於北韓過去經常違反承諾，連1994年美國前總統柯林頓與金正日簽訂的《美朝核框架協議》都可撕毀，美國自不會同意。第二個選項對北韓次有利，勉可接受，至少不會受制於美、中任何一國。第三個選項對北韓相當不利，而且未來不是受制於美國，就是受制於中國，只有乖乖聽話一途。第四個選項對北韓最為不利，兩彈遭到「拔牙」之後，平壤將任人宰割，金正恩的下場將不會比海珊與格達費更好。畢竟，國際的保證在強權眼中只是廢紙一張而已。

從美國的角度來看，優先偏好順序應該是四、三、二、一，因為美國最怕北韓「監守自盜」，最樂見北韓兩彈遭到「拔牙」。在第三個選項中，如由中國保管，美國不放心；如由美國保管，中國不放心。中國優先偏好順序與美國大同小異，只是北京並不樂見北韓遭到拔牙，成為「無齒之徒」後，反而更會鬧事，一旦動亂又會出現難民潮。

朝鮮半島無核化涉及多項國際因素，千絲萬縷，盤根錯節，金正恩既是運籌帷幄的外交高手，左手擁核，右手握導彈，又怎會輕易自毀長城？世人對「川金會」寄望過多，可能是想太多了。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)