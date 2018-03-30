2018年03月30日 04:10 中國時報 毛嘉慶

選舉年，執政黨必須拚績效。蔡英文總統在民進黨中常會說話了，要各部會產出有效而非冰冷的數字，讓人民有感。回顧這兩年重大民生狀況：全國跳電、南向政策失敗、國內物價上漲、高薪職務不斷流失等。連蔡英文都知道，民進黨執政以來的這本帳，若照實攤開，恐怕會在嚴格檢視下被打癱掉，因此下了這步棋，直接要求政府必須找到切入點讓人民埋單。問題是，美化數字可以贏得民心嗎？民眾天天過日子的「厭世感」日重，並不會因為她開金口，就從此過著灑花、轉圈圈的好日子吧！

但總統宣旨就是要照辦，看看行政院長賴清德的「神示範」。對於電價即將於4月1日調漲，引起新一波恐慌，他說「至少5成以上都有加薪」，所以物價上漲不是大問題；然後針對深澳興建超大燃煤電廠過關，空汙雪上加霜，他又護航說，如果2025年未達減碳目標，「我負責」。連番發言，幾日來都被噓爆了。民眾的確有感，但都是嫌惡感。

批踢踢鄉民有人笑賴清德跟外遇毆妻的台北市議員童仲彥一樣「了不起，負責」；也有人直接酸嗆「有說是西元2025年嗎？民國2025年…」。對照民進黨荒腔走板的施政，鄉民的反應並不離譜，因為大話是政客們在說，苦日子是老百姓在過。

往南走去，嘉義的故宮南院，投資80億元、歷經十餘年竣工啟用，周邊各項展覽、遊憩設施原本號稱可吸引逾百億元投資，但2016換黨執政後，地方對於開發的爭議忽起，投資案都還卡在法院互告，所謂的完善觀光建設遙遙無期。陸客大減、周邊無配套亮點，故宮南院竟曾創下單日只有300人來客率的低紀錄。感恩民進黨、讚嘆民進黨！我們又多了一棟巨大豪華的蚊子館。

但千萬別以為民進黨這樣就拗不動，蔡英文說了，「今年台灣經濟極有可能在歷史上創造前所未有的狀況，內需將會扮演更為關鍵的角色，甚至比出口更為重要。」懂財經與關心股市的人都驚呆了，因為這話翻成白話文的意思是：「別指望出口榮景會多好」。誰認為台灣的內需市場能養活2300萬人？蔡英文下令要整理出十大面向、用有感數字激勵人心，究竟是真的能因為數字出檯就讓台灣步上康莊大道，抑或只是要替她的「前瞻計畫」找到種種花錢的合理性？

各種惡例歸納出一個通則：選舉掛帥的政治醜惡，因為含有高精密度的資源分配結構運作，讓掌權的政客們潛心算計、工於欺騙，並且樂此不疲。老百姓追求的「有感」，與他們希望達到的資源流動有感，從來就不在同一條軌道上。有心政客操弄意識形態、玩兩手策略，並不會因為民間疾苦而迷途知返，只要你再投錯票，台灣真的好不了。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)