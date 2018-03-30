習金會 大陸掌握東北亞主導權

2018年03月30日 04:10 中國時報 主筆室

大陸國家主席習近平在北京接見北韓領導人金正恩，進行首度「習金會」。雙方對採取階段性、同步的措施，解決半島無核化問題，以實現朝鮮半島和平，達成共識；平壤當局希望與北京加強戰略溝通，凸顯「中朝一家親」的歷史血盟關係不變。美國白宮發言人表示，「習金會」能夠成局，彰顯美國對北韓強力施壓策略已經產生適合與北韓會談的氛圍，頗有邀功意味，日本則難掩戰略憂慮感。

習近平對「川金會」樂見其成，也肯定川普解決朝核問題的態度；日本安倍首相則有被邊緣化的尷尬，將於4月18日訪美與川普會談，並準備於6月間與金正恩見面。不過，到目前為止，北韓官媒對5月「川金會」仍隻字未提，白宮發言人一再強調，「若北韓沒有採取去核化具體行動，川金會談不會舉行，而且對北韓制裁也不會停止。」美國國防部長馬提斯原訂3月下旬訪問北京溝通東北亞安全問題，亦未見成行，顯示美朝戰略目標依然分歧，美國內部對「川金會」談判底線也沒有拿定主意。

鑒於北韓的不良歷史紀錄，北韓可能在「川金會」中要求美軍撤出東北亞，作為落實半島無核化的前提條件，這將全盤動搖美日、美韓的軍事同盟關係及美國東亞政策的基石。加上美國仍然高度懷疑北韓無核化承諾只是緩兵之計，而且難以驗證真假，以及極右派新任國安顧問波頓可能極力阻撓等因素，計畫5月間舉行的「川金會」，不確定的陰影仍然濃厚。

北韓接連進行核試及遠程飛彈試射，使得東北亞地緣戰略形勢一度陷入緊張。朝核危機的死結在哪裡？解決朝核危機的關鍵是什麼？中、美、日、韓、俄等5國雖有半島無核化共識，以及對北韓進行制裁的行動，對前述問題卻缺乏互信並互相抱怨。

北韓利用各國的矛盾，逐步實現成為擁核國家。金正恩發展核武的威脅雖針對美國與日、韓，但美國遠在太平洋另一端，日、韓兩國對朝核威脅最為敏感。北韓核武設施距離中國也很近，且北韓核武能力充滿不確定性，朝核危機對北京也逐漸構成壓力。

但另一方面，北韓核武導彈能量與日俱增，東北亞沒有一個國家樂見兩韓統一，成為人口超過1億的核武強國，就連美國都需要藉凸顯北韓核武導彈威脅，以鞏固美日南韓軍事同盟，為美軍駐留東北亞取得正當性。金正恩堅信其擁核武導彈自重策略，不僅攸關個人生命與北韓政權安危，也是能夠繼續與列強周旋的法寶。

川普競選總統時曾經主張要從東北亞撤軍，但是當川普總統公布新國安戰略，把中國視為「戰略競爭對手」，讓北京警覺美國有意藉朝核危機，在東北亞鞏固美日與美韓軍事同盟，構築針對中國的戰略包圍圈。川普的地緣政治經濟其實相當精明，他利用朝核危機向日、南韓表明，要維持抗中安全保護傘，兩國必須增加對美軍購分攤成本。這是美國在東北亞地緣政經戰略的權謀，符合其國安戰略把中國視為「戰略競爭對手」的邏輯。

習近平對於川普曾經考慮讓南韓與日本擁有核武一事，更平添對美國戰略意圖的疑慮，因而峻拒川普提出斷絕與金正恩關係的要求。川普積極要求習近平對金正恩施壓，強調只要中國對北韓採取強力制裁，金正恩政權將撐不過3個月，而且放話指出北韓核武導彈會威脅中國安全，屬區域共同威脅，中國有義務對北韓施壓勸阻。「習金會」後，川普拉攏習近平塑造「聯中制朝」，離間中朝關係的企圖已經碰壁。

全球媒體對5月「川金會」能否解決美朝戰略目標的分歧，順利達成去核化協議，普遍持保留態度。金正恩想要的是美國自東北亞撤軍並與北韓建交，還要保證「金氏政權」的安全；美國要達成的目標是北韓放棄發展核武。美朝各自想要獲得的談判標的物，都不是川普與金正恩兩人說了算。

金正恩在進行「川金會」前，先到北京與習近平達成共識與安全保障，讓自己擁有更多談判籌碼，避免被川普吃定。習近平則藉由「習金會」為5月「川金會」設置議程，並讓國際社會了解中國才是東北亞的老大。中朝戰略目標清晰，共識程度遠高於美朝，中朝的歷史血盟關係再度彰顯。

東北亞情勢的變遷，再度驗證中國正站在崛起大浪潮的起點。

(中國時報)