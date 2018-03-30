2018年03月30日 04:10 中國時報 主筆室

藝人狄鶯、孫鵬的18歲獨子孫安佐，在美國賓州揚言要攻擊其就讀的邦納普倫德加斯特天主教高中而被逮。狄鶯為兒子護航，稱他僅是嘴炮開玩笑，還說兒子從小想當警察，那些東西她都知道。看得出護子心切。只是狄鶯忘了，孫安佐一個人在美國，她無法24小時盯住兒子，一旦玩笑話成真，那可就不是嘴炮而已。

上個月，美國佛羅里達州一所高中發生校園槍擊事件，造成17名師生死亡的悲劇。之後，美國各地有超過800次反對槍枝的集合或遊行示威活動，更有逾百萬民眾響應「為我們生命遊行」抗議活動，主張加強槍械管制。其中，華盛頓遊行人數飆破50萬人，為越戰後最大型的示威活動，足見太多悲慘教訓已讓美國人無法再容忍槍械暴力行為。

孫安佐人在美國，應該知道這些事，就算從小想當警察，也不該隨口向同學說出「會開槍」的驚人之語，尤其他在台灣念的都是名校，不僅英文頂呱呱，按理這點法律常識也該有。狄鶯自認對相夫教子有一套，知道兒子是軍事迷，應早就提醒兒子要注意言行，豈能用「嘴炮」二字開脫。

日前一名網友臉書發文嗆「血洗彰化高中」，搞得學校人心惶惶，出動警察巡邏，該網友到案後，竟辯稱單純只是惡作劇，純粹是「無聊、好玩」；後又有網友揚言要炸掉台中火車站，這些屁孩的行徑雖沒付諸行動釀成大禍，均引起不小恐慌，浪費社會資源。

或許孫安佐真如媽媽所言，只是思慮不周耍嘴炮，但已搞得學校緊張萬分，警察當然大動作查辦，畢竟美國一直處於恐怖攻擊的高度威脅下，誰都不願見到校園槍擊案再發生。既然狄鶯說兒子是個軍事迷，倒不如讓兒子回台投身軍旅、警校，把興趣跟職業結合，又可保國衛民，豈非一樁美事？

(中國時報)