赴陸工作 有機會有陷阱

2018年03月30日 04:10 中國時報 楊艾俐

最近和一位朋友聊天，他的親人每兩個星期要固定輸血，他很擔心這次的大陸31條惠台措施將把台灣年輕人大量吸引去，未來連捐血的人都少了，目前血源已缺，將來台灣變成老人國，更少有人捐血了。

惠台措施看起來大部分只影響年輕人，但是對台灣影響是整體的，尤其台灣是個小國、淺碟經濟，任何動盪都足以影響全局，政府須緊急因應，但是看到政府的壯台措施卻不見得真能壯台。

此次惠台政策，有如當年鄧小平及江澤民幫台商找土地，提供各種免稅、快速通關優惠，有可能是台灣人第三波大幅移民大陸的前奏曲。

到大陸工作，是陷阱、機會並進，如何化險為夷就很重要。的確大陸有吸引人的地方，就以大學來說，聘用制度很有彈性。例如我9年前去廣東汕頭大學新聞學院教書，陳婉瑩院長看我的資歷，幫我敘了教授職，如果在台灣，我要做個講師，都得準備各種文件，還要經過系審議委員會及院審議委員會，還要面試，再來是試講，而這些審議委員都是我的後輩，年輕20歲，還要接受他們拷問，情何以堪。我開始跑新聞時，他們可能還沒有出生，或者還在穿開襠褲，我難道要接受他們審核面試？台灣一直說缺人才，但是更多的是不珍惜人才，有人說我楚材晉用，實在是楚國不會用楚才而已。

到大陸工作是陷阱、機會並進，不能掉以輕心。基於我在大陸工作10年的經驗，以及訪問、觀察在大陸的台商、專業人士，發現去大陸工作成功有幾個關鍵。

首先去那裡的人須懷抱理想，行事務實，中國有句話「理想很豐滿，現實很骨感。」中國雖大，機會多，但人多，人才也多，競爭激烈，都是喝狼奶長大的。

但是大陸也只出了一個阿里巴巴，只出了一個騰訊，所以也只有一個馬雲，一個馬化騰，所以「我將躍馬中原，征服12億人口」是個幻想。也有人會說，做阿里巴巴的第二號人物蔡崇信（台灣去的）即可，那也是夢想，畢竟全大陸只有一個蔡崇信。

台灣媒體很喜歡鼓吹年輕人追求自我，「只要我喜歡，有什麼不可以」；職場專家常告訴人，「如果你不喜歡你的工作，就辭職另找。」接著就加上一句「追求你的夢想及熱情，成功就自然而來。」矽谷風險投資大師何爾茲（Ben Horowitz）一席演講「不要跟隨你的熱情」，勸年輕人能追求所長，而不是追求所夢。何爾茲更認為「跟隨你的熱情」是以自我為中心，更是一種自私心態，在商業世界，你必須注意別人的感受，才能做出市場滿意的產品或服務。這就不是一味堅持自己的熱情可以成事的。

我在大陸看到各種人，能成功的人大部分都是經營中型企業，多年耕耘有了固定客戶，年輕人創業也是至少在大陸奮鬥了5年，才能有小康生活，都沒有瞬間致富的例子。但是因為中國發展動能高，比在台灣機會日漸枯竭，還是充滿機會。

其次，決定要審慎，行動要快速。在大陸找事，最好能多開闢管道，盡量找尋機會，至少找到5個以上的工作機會，然後比較哪個機會踏實，盡快決定。大陸工作機會多，尤其現在對岸政策鼓勵台灣年輕人西進，但工作飽和得也快。

(中國時報)