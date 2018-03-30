2018年03月30日 04:10 中國時報 陳中舜、柏雲昌

這幾年整個台灣可能都悶壞了。面對中國大陸、東協等後進者的苦苦相逼；南韓、新加坡、香港同儕相繼絕塵而去；歐、美、日等國投資者的移情別戀，這樣的大環境下，大家過得真的很辛苦卻難以逃脫。蔡政府向來堅持靠下「猛藥」來突破經濟停滯的僵局，其中「非核家園」政策可說是最為激進的一項。

非核家園如何能救經濟？說穿了，無非就是依循凱因斯經濟學裡最基本招數：擴大政府支出。更具體來說，就是把原先占我國電力供給約20%的既有核電投資先硬生生敲掉，接著再重新花大錢來扶持綠能產業。早在2015年蔡總統的競選演講中就曾親口揭示：「發展綠能，是為了產業。」事實上，蔡政府的綠能政策只是在圖利少數本土廠商和外資罷了！

令人遺憾的，即使是歐盟再生能源模範生的德國，在推動非核家園進程上也遭遇了相當的困難。今年新成立的執政聯盟已確定放棄原定2020年減碳40%的政策目標；3月初，長期主導國家能源轉型計畫的能源部長巴克（Rainer Baake）黯然請辭。據統計，德國目前燃煤發電仍占全國發電量約4成，德國也透過跨國電網，將這些相對低價的煤電出口到鄰國；奧地利和荷蘭的燃氣電廠甚至被迫退出市場。

比較台灣與德國之非核家園發展途徑，確有不少相似之處。例如：一、兩國非核家園政策與推出時機都有相當程度的政治考量；二、政府皆必須面對鉅額的核電財務損失問題；三、原本皆期待以再生能源作為替代，但最終都必須面臨增加燃煤電廠的事實；四、電價被迫持續走高的趨勢。唯德國在綠能科技和金融制度等方面的競爭優勢，反而是我國能源市場最大的缺點。政府若是一廂情願地以為採斷然激進式的複製德國綠能經驗，就能擴大就業市場、促進產業升級及累積國家中長期經濟發展實力，應會大失所望且得不償失。

再從近日「深澳電廠乾淨的煤」、「核四攤提幾分錢的電費」、「核二廠匆促重啟」、「第三天然氣接收站藻礁保育」、「離岸風機遴選辦法」及「太陽光電民眾零出資、政府零補助、廠商零意願」等等一連串重大能源政策與論述的荒腔走板表現，就可看出蔡政府缺乏長期與縱深的能源策略。若繼續放任此局勢發展下去，幾可預見，台灣不僅將重蹈德國能源轉型失敗的歷程，亦會重重打擊我國的經濟國力。

康乃爾大學教授郝斯曼（Ricardo Hausmann）曾語重心長告誡：「所有的政府都會撒謊，甚至有些政府還會相信自己的謊言。但當政府企圖把謊言兌現時，才是危險的開始。」蔡政府如不能突破心魔，繼續糾結在選舉勝敗與眼皮下的權謀利益之上，不僅無助於突破國家當前困境，同時也將賠上了數代台灣人的幸福與財富。（作者陳中舜為中華經濟研究院助研究員，柏雲昌為中國文化大學經濟學系教授）

(中國時報)