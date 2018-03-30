大停電的夢魘會否再現

2018年03月30日 04:10 中國時報 葉宗洸

核二廠2號機在重新啟動僅1天的時間，即因蒸氣旁通區的壓力控制系統靈敏度設定過高，導致機組自動安全停機（俗稱跳機）。事件發生後輿論譁然，多數認為原能會不是事先進行了安全審查，為什麼才剛啟動就出現跳機的意外？部分民間團體更是直指老舊機組本就不應重啟。

針對此一跳機事件，在驚訝憤怒之餘，我們不妨平心靜氣地從核能安全的角度看待。

首先，機組跳機本來就是確保運轉安全的必要動作。核反應器運轉的安全要求非常高，例行歲修時除了主要系統與組件的完整性檢查必須執行，其他安全相關的偵測與警示機制也必須同時進行功能測試。

此次蒸氣旁通區壓力控制系統的安全連動測試，也是反應器啟動過程中必須執行的工作，但此一系統在前次停機後，從類比控制轉為數位控制，再加上機組停止運轉時間超過600天，所以直到此次重啟方有機會進行測試。結果因為系統靈敏度設定過高，導致少量蒸氣便立即啟動了安全停機機制。

另一個大眾質疑的焦點是為什麼才剛啟動就跳機？這主要是因為機組未啟動就不會有蒸氣產生，待轉的近兩年根本無從測試；啟動後的第1天功率還太低，也沒有蒸氣產出；等到機組的功率在啟動第2天提升至3成時，在蒸氣量足夠的條件下方能開始進行數位壓力控制系統的測試。

核二廠2號機的裝置容量將近100萬瓩，今夏沒這機組加入，北部地區供電岌岌可危。不管屆時是要中電北送或南電北送，都將受到輸電系統滿載限制，如再碰上其他發電機組減煤降載或無預警破管停機，北部地區絕對難逃跳、限電的命運。值得留意的是，一旦大停電的夢魘再現，屆時受創的將不會只有北部地區。

當初核一廠的1號機與核二廠2號機都是因為政治因素而停止運轉，真心希望此次無涉運轉安全疑慮的跳機事件，不要造成此機組重蹈過去政治停機的覆轍。當今政府的能源政策必須檢討是一回事，核二廠2號機的跳機事件仍應回歸專業審視。在確認肇因且安全無慮的情況下，應該盡速再度重啟，否則氣溫逐漸回升加上核三廠1號機即將在4月2日開始為期1個月的歲修，夏天還沒真的到來，我們很可能立刻就要開始「剉咧等」！

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)