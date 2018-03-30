2018年03月30日 04:10 中國時報 邱祖胤

「仙女送公文」成為近來網路熱議話題，事件源於女星張韶涵參加大陸當紅歌唱節目，意外掀起她與另一女星范瑋琪的恩怨，竟有命理師斷言兩人前世都是仙女，因參加天界送公文大賽而結下惡緣，相互糾纏到這一世。

這則看似怪力亂神的惡搞訊息很快在網路上傳開，有人號召舉辦仙女送公文大賽，相約4月1日Cosplay，竟也有數千人報名。

姑且不論此類影劇歪風該如何遏止，也別管網路瞎掰胡鬧的風氣，背後有怎樣的社會心理。我倒是好奇，網路科技如此發達、AI即將全面取代人工的年代，哪個單位還需「真人」送公文？

我想起職場生涯中幾位「仙女級」的送公文高手。20年前，某雜誌社吳姓祕書，心思細膩，總是細心讀過每份公文後，加以摘要，再謄寫在便條紙上，才讓上級主管過目，若有疑問，均能對答如流。

這事令人驚奇之處：一、這公司的員工文筆有這麼差？還要人再次翻譯才看得懂。二、這位祕書已不是單純送公文，而是讓各單位的民情可以順利上達，兼為長官分憂解勞。如此用心，已經非仙女可以形容，簡直是菩薩。

還有一位送公文高手，則被譽為滅絕師太，有太多公文被她擋下、不得上呈，雖避免一些人事紛爭，卻也有許多重要的案子被她延誤。其中擋下最多的是辭呈，不少人在她的慰留下打消辭意。如此獨斷僭越的送公文手段，終使這位「仙女」被辭退。

許多人也許不知道，「送公文者」的詳細工作為何，也不能理解這世間有人只需跑跑腿送公文，其他什麼事都不用做的爽缺。這樣的人，我們或可稱之為行政人員，任何一個小公司、大企業乃至公部門，若無這些行政人員的堅守崗位，即可能令出無門，甚至半件事務也無法推動。

過去，人們習慣稱行政人員「小弟、小妹、小祕」，對祕書一職也常有許多想入非非，這當然是歧視。殊不知，稱職的行政人員可以是領導者的雙眼、左右手，也可以是業務執行上的一把利刃，他們是行政效率的推動者。

相反地，行政人員若只是一個口令一個動作，以「多做多錯、少做少錯、不做不錯」的心態做事，甚至因工作之便而成為辦公室的眼線、口無遮攔的八卦中心，這樣的行政人員，必成為阻礙改革的絆腳石，乃至拖垮企業體的毒瘤。

我倒真想問，真實世界若舉辦送公文大賽，比的會是什麼？是如何打扮得體飛上枝頭變鳳凰？還是比爬樓梯看誰先登上101？這些其實都畫錯重點。在職場上，如果無法了解送公文不只是送公文，如果無法拿捏多做一件事與拿雞毛當令箭的分別，就算你是仙女，也只能是一介冗員。

(中國時報)