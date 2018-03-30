約夏貝爾領軍 詮釋經典四季

2018年03月30日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

今年成軍60年的英國聖馬丁學院管弦樂團錄音作品超過500張，獲獎無數，該團的韋瓦第《四季》優雅、細膩，更是該曲經典詮釋代表。今年知名小提琴家約夏貝爾將首度以藝術總監身分與樂團合體訪台，帶來經典動人的韋瓦第《四季》。

改變身分 多元發展

約夏貝爾是當代最著名的小提琴家之一，他外型俊帥，長得像湯姆克魯斯；曾以演奏電影《紅色小提琴》配樂榮獲奧斯卡金像獎電影原聲帶大獎而聲名大噪，這次他首度以樂團精神領袖身分帶著聖馬丁學院管弦樂團來台舉行音樂會，也宣示他持續朝向全方位音樂家發展之途邁進。

聖馬丁學院管弦樂團成立於1958年，和已故指揮大師馬利納共同灌錄了大量的唱片，早期都是以巴洛克作品為主，但他們曾為1984年的電影《阿瑪迪斯》擔任原聲配樂；之後也參與賣座電影《鐵達尼號》、《英倫情人》等片的幕後配樂。

默契一流 不需指令

約夏貝爾表示，演奏韋瓦第《四季》的經典版本非常多，但差異性很大，「當時韋瓦第以和聲與創意的嘗試為題，創作這首作品，希望提升獨奏樂器地位與獨特性的同時，也不能不考慮樂團合作的感受，這讓我有了新的動力。」約夏貝爾說，他對於聖馬丁學院管弦室內樂團情有獨鍾，「他們室內樂的經驗豐富，而且深具默契，我們的合作不用指揮，也不下指令，大家依照默契來演出。」

這次訪台，聖馬丁學院管弦樂團除了帶來《四季》，也將演出巴伯《弦樂慢板，作品11》以及柴可夫斯基《C大調弦樂小夜曲，作品48》。音樂會將於5月30日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中國時報)