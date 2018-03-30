蔣勳師生聯展 作品是成績單

亞洲大學現代美術館「蔣勳．美學．創作教育」聯展，蔣勳（中）與30年前的學生，觀看彼此作品。（黃國峰攝）

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中國時報
／台中報導

亞洲大學現代美術館30日起舉辦「蔣勳、美學、創作教育」聯展，邀美學大師蔣勳與他的學生們對話，展出作品包括油彩、膠彩、水墨、書法及複合媒材、漆畫等共120組，呈現不同創作媒材與藝術家風格。策展人潘顯仁認為，這場展覽要講的是一位老師幫學生開一扇窗，與大家堅持走自己路的故事。

蔣勳細數參展的藝術家們說，李貞慧堪稱台灣第一位將膠彩畫傳承下去的藝術家；林季鋒與陳念慈利用線條表達自我，讓線不再是視覺上的線，也侃侃述說心事；至於董承濂更拿出早期與最近的創作，透過金剛經詮釋出千百條路，從其複合媒材裝置作品中更可見到現代基礎工業、物理學等內涵。

參展藝術家還包括擅長油彩的連明仁、林麗玲、魏禎宏、林瓊瑛、黨若洪，與擅長水墨的王怡然、書法家魯漢平、從事金屬工藝創作的曾永玲、漆畫家陳偉毅、家具工藝設計師許志強，及擅長油畫修復的蔡舜任。蔣勳說，他們各自使用的材料不同，也從各自材料中發展出個人風格。

蔣勳為聯展下定義表示，參展藝術家在學生時期學的是「術」，擁有技術的他們在經歷人生後，融入憂傷、喜悅與人生經歷形成了「美」，走出自己的路，15名學生在畢業後30年交出真正成績單。

亞洲大學校長蔡進發參加聯展開幕時，肯定蔣勳對美學教育的貢獻指出，亞大創校17年來以「人」為本，除培育學生專業知識，也孕育出有人文底蘊的創新者，面對AI人工智慧時代來臨，唯有美學藝術不會被取代。

「蔣勳、美學、創作教育」聯展展至9月23日，蔣勳將陸續在展期內介紹各藝術家特色。亞大現代美術館長李梅齡強調，這場展覽與其說是師生聯展，倒不如說是一場論壇中的各自表述，15個人以各自的姿態對觀眾展現。

(中國時報)

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