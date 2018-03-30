設計師動腦 獨居者住得更舒服

2018年03月30日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

渡邊真理

木下雍子

面對高齡化、少子化、獨居者增加的社會，建築師究竟能不能在住宅的設計上，落實對人的關懷？由遠東建築講座與元智大學藝術與設計系主辦的「遠東建築講座─『社會．住宅．設計』國際論壇」，昨（29）日在台北遠東飯店舉行，邀請中、日建築師分享各國建築界對社會結構改變下的設計思考。

日本建築師夫妻檔渡邊真理、木下雍子擅長集合住宅設計，2006年的作品「白石Silver-Housing」便是以銀髮、單身族、身障者的需求來設計，以日本傳統建築為靈感，設計出從外到內，人與空間之間各自獨立又連結的關係，入選日本建築學會作品選集。

渡邊表示，在20世紀初，日本政府曾經意識到社會結構正在改變，不再以核心家庭為大宗，而是有愈來愈多高齡、獨居者。原本政府還制定政策，鼓勵成家生育，希望能改變結構，但如今已經明白無法力挽狂瀾。因此，建築界也開始關心，如何在沒有小孩、單親家庭、獨居家庭這類「非核心家庭」已占日本社會60%的時代，找出設計上因應的方向。

木下雍子則以兩人成立的建築事務所「ADH設計組織」所參與的日本東雲地區社會住宅開發案、赤羽台的住宅以及「白石Silver-Housing」為例，說明如何在多樣化的家庭結構、高齡化社會、耐震性能、活化老建築及確保舒適環境的各種需求下，發展住宅設計的理念。

例如，東雲的住戶以單親、獨身為主，因此室內格局以彈性隔間和可移動的家具來做單元的設計。赤羽台的住宅由於是舊有社會住宅的更新開發，同樣以彈性家具和隔間來設計。

相較於東雲、赤羽台的住宅，「白石Silver-Housing」則是聚落型式。由於白石住戶有獨居、高齡、身障及一般家庭，為了讓不同型態的家庭不會有階級高下之分，也讓彼此之間互相照應，不會刻意區分住戶類型，全部混居。但是在每棟、每戶、每室之間，都保存不同大小的中介空間，讓住戶可以儲藏或用作不同的機能需求。

(中國時報)