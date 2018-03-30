高雲翔爆性侵恐監禁20年

2018年03月30日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

小S（右）曾在《姐姐好餓》故意對偶像高雲翔上下其手，製造不少節目效果。（資料照片）

35歲的大陸男星高雲翔以《羋月傳》中霸氣深情的「義渠王」一角暴紅，成為一線男星，卻驚傳他26日在澳洲雪梨結束《阿那亞戀情》拍攝後，與製片人王晶（非香港導演）涉嫌性侵一名36歲女子被捕。高雲翔的藝人妻子董璇29日力挺丈夫，微博發文表示：「抱歉讓大家擔心了，我相信他。」曾因《羋月傳》而成為高雲翔頭號粉絲、還曾公然對他示愛的小S，則透過經紀人表態：「如果他做出這種行為，實在令人無法接受！」

高雲翔日前為新戲《阿那亞戀情》赴澳洲雪梨拍攝，他與妻子董璇分別飾演男女主角，不過董璇已在14日先殺青回國，26日高雲翔才在微博發文：「133天的努力，今天我們殺青了！」不料卻傳出一名女子報警聲稱她26日在雪梨香格里拉酒店內遭到高雲翔及另位男子王晶性侵。兩人28日在雪梨中央地方法庭出庭受審，將在6月重新開庭。如受害女子所述屬實，則高雲翔疑是在殺青當天就犯下性侵罪行。根據澳洲法律，普通性侵的刑罰最高監禁14年，嚴重性侵最高監禁20年。

《羋月傳》深情角色暴紅

高雲翔在《羋月傳》飾演豪邁不羈又深情「義渠王」，連小S也拜倒在他魅力之下，小S主持《姐姐好餓》時，曾邀請高雲翔擔任嘉賓，一見到他便眼冒愛心、還來個後背抱，如今偶像傳出醜聞，她受到的驚嚇與失望可想而知。

高雲翔工作室29日發出聲明，指出接到合作方某負責人的指控，隨後網路上出現了諸多不實消息，希望大家在警方給出定論前不要擅加揣測。並表示「我們尊重事實和法律，請大家靜待核實結果」。

此外，高雲翔先前演出范冰冰製作的新戲《巴清傳》，原訂4月19日播出，在醜聞爆發後，據悉大陸廣電總局已下達禁播令，該劇可能暫停上檔，讓范冰冰也成了受害者。

(中國時報)