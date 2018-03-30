謝霆鋒：不打沒勝算的仗

謝霆鋒（左）與大衛洛可都曾住在加拿大，個性有點像。

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中國時報
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謝霆鋒在廚房除了練出好廚藝，也練就好脾氣。

謝霆鋒與加拿大帥廚大衛洛可（David Rocco），在《名廚爭鋒》進行廚藝對決。他接受亞洲媒體採訪，表示很多人都質疑，《12道鋒味》已是大陸招牌節目，為何還要賭上名聲參加這個比賽節目？他說：「我不會打沒勝算的仗！」

他們這次赴亞洲5個城市比賽，「我有先做點功課，研究當地經典菜餚，我喜歡研發結合當地特色菜餚的新菜色。」他認為多數西方廚師有刻板印象，覺得中國菜口味太重太油，「所以我想要證明，中國菜也是可以很健康跟時尚的。」他表示除了四處在外做菜，也會為家人下廚，「只要我有空時他們來我家，至於他們最愛哪道菜？每道都愛啊，因為我常常改變風格！」

進廚房當修行

他認為這次比賽最難忘的，是他回春重新當「新手」，他說：「像是會被告知接下來要做什麼，還有被喊『嘿，停在那裡』、『舉起你的手』、『不要碰任何東西』、『你只剩幾分鐘』等。」他認為當一個好廚師最重要是「小心」，要有耐性慢慢研究：「在廚房是一種修行。」他承認以前個性急、脾氣大，「但在廚房讓我學到，食物還沒有熟就是還沒有熟，急什麼鬼？」Star World《名廚爭鋒》第1季共5集，每周日晚上10點與全亞洲同步首播。

(中國時報)

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