崔智友低調閃嫁不隱退

2018年03月30日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

崔智友以親筆信宣布結婚訊息，滿溢著濃濃幸福感。（取材自官網）

韓國演員崔智友29日閃婚，她所屬的經紀公司YG Entertainment也正式宣布這消息。她當天在首爾舉行了不公開的婚禮儀式，結婚的對象據傳是演藝圈外人，交往了約1年決定步上紅毯。

崔智友用心形的信紙親筆寫著：「雖然有些突然，不過我還是想和大家分享這十分幸福的消息。今天（29日）下午我會和家人一起低調進行婚禮，今後我和心愛的他將共築溫暖的家庭，互相尊重與照顧，幸福地生活下去。」

保護家人不受干擾

她表示，沒提前宣布這個消息，考慮到對方不是公眾人物，擔心會讓他與參加婚禮的家人帶來負擔。崔智友今後仍繼續在演藝圈，她說：「我之後仍會繼續努力，在作品中呈現出更好的樣子。」

今年43歲的崔智友於1994年出道，出演《初戀》被觀眾熟知，很快登上一線演員地位。之後演出《冬季戀歌》、《天國的階梯》等劇，也曾參加《一日三餐》、《花樣爺爺-第三季》等綜藝節目，因個性開朗，讓她獲得觀眾喜愛。

消息傳出後，《讀賣新聞》等大型日本媒體也報導她的喜訊，她主演的《冬季戀歌》2003年在日本播出造成轟動，該劇並被視為開創「韓流」的始祖，連柏青哥都有《冬季戀歌》專用機台，讓崔智友在日本也具高知名度，還曾演出電視廣告。

(中國時報)