親山舒活小旅行－廢棄警用靶場搖身自然生態區

2018年03月30日 04:10 中國時報 報導蔡淑微

改建後的翠山步道，路面採用透水磚，靶場則恢復成草坪。

步道上的文學涼亭刻了兩首竹的詩文，以竹比喻人的品德。

廢棄警用靶場搖身自然生態區

來到士林區雙溪社區內的翠山步道，當你盡情徜徉在林蔭茂密、枝葉扶疏的清幽環境中時，一定猜不到，這裡竟然是臺北市警局士林分局的廢棄靶場所整修而成的步道吧！

翠山步道總長約970公尺，相當平緩好走，登山口就位於雙溪社區內中社路底，路徑由大崙尾山腰拾階而行，可通達碧溪步道，連接至大崙頭尾山、內雙溪森林自然中心及碧山露營場等自然森林場域。翠山步道雖然是由廢棄的士林警用靶場整修而成，但其內所蘊含的自然生態與其他步道相比卻絲毫不遜色，這是因為當初在闢建時早已考量到生態保育問題，僅針對五處高差較大又溼滑之路徑，增設階梯及欄杆確保安，將水泥鋪面清除，恢復成一片廣闊草坪，並於沿途種植原生樹種，為動物提供多樣的環境。

為提供來此遊玩的民眾休憩賞景，在步道較寬闊處亦設有觀景平臺，可以眺望台北小溪頭的翠綠山谷地形，步道盡頭連接碧溪步道處，則設有廢棄枕木翻修再利用的「俄羅斯方塊」意象，以及黑桃、紅心、方塊、梅花4種撲克牌意象，若時間充裕的話，不妨銜接碧溪步道繼續行走，將這4個意象一次全蒐集吧！

翠山步道怎麼去

搭乘捷運淡水線在士林站下車，轉乘公車255、255區至「大崙尾山站」下車；或搭乘捷運文湖線在大直站下車，轉乘公車棕13至「大崙尾山站」下車。

(中國時報)