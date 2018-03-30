親山舒活小旅行－廢棄警用靶場搖身自然生態區

不定時舉辦的夜觀活動，讓孩童對自然生態有更深刻的了解。

友善列印
中國時報
報導蔡淑微
改建後的翠山步道，路面採用透水磚，靶場則恢復成草坪。
步道上的文學涼亭刻了兩首竹的詩文，以竹比喻人的品德。
廢棄警用靶場搖身自然生態區

來到士林區雙溪社區內的翠山步道，當你盡情徜徉在林蔭茂密、枝葉扶疏的清幽環境中時，一定猜不到，這裡竟然是臺北市警局士林分局的廢棄靶場所整修而成的步道吧！

翠山步道總長約970公尺，相當平緩好走，登山口就位於雙溪社區內中社路底，路徑由大崙尾山腰拾階而行，可通達碧溪步道，連接至大崙頭尾山、內雙溪森林自然中心及碧山露營場等自然森林場域。翠山步道雖然是由廢棄的士林警用靶場整修而成，但其內所蘊含的自然生態與其他步道相比卻絲毫不遜色，這是因為當初在闢建時早已考量到生態保育問題，僅針對五處高差較大又溼滑之路徑，增設階梯及欄杆確保安，將水泥鋪面清除，恢復成一片廣闊草坪，並於沿途種植原生樹種，為動物提供多樣的環境。

為提供來此遊玩的民眾休憩賞景，在步道較寬闊處亦設有觀景平臺，可以眺望台北小溪頭的翠綠山谷地形，步道盡頭連接碧溪步道處，則設有廢棄枕木翻修再利用的「俄羅斯方塊」意象，以及黑桃、紅心、方塊、梅花4種撲克牌意象，若時間充裕的話，不妨銜接碧溪步道繼續行走，將這4個意象一次全蒐集吧！

翠山步道怎麼去

搭乘捷運淡水線在士林站下車，轉乘公車255、255區至「大崙尾山站」下車；或搭乘捷運文湖線在大直站下車，轉乘公車棕13至「大崙尾山站」下車。

(中國時報)

何韻詩台語告白陳昇愛「畜生」 AMOi-AMOi切磋除毛

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。