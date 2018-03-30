新手媽媽林可彤重返時尚

2018年03月30日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

施華洛世奇Lisabel蜜蜂項鍊，4990元。（Swarovski提供）

林可彤配戴Swarovski春夏水晶飾品配件，利用層層疊疊的混搭方式，打造繽紛愉悅的春天氣息。（服裝提供：詹朴（ApuJan）、JOJ PHOTO攝）

施華洛世奇Lilia蝴蝶水晶項鍊，1萬2900元。（Swarovski提供）

施華洛世奇Swa Remix蜜蜂手鍊，3490元。（Swarovski提供）

施華洛世奇Tough手鍊，3990元。（Swarovski提供）

當了新手媽媽的林可彤穿戴Swarovski蝴蝶、蜜蜂水晶飾品，難掩好心情。（JOJ PHOTO攝）

施華洛世奇Lilia蝴蝶水晶耳環，4990元。（Swarovski提供）

施華洛世奇Lisabel戒指，7990元。（Swarovski提供）

當了新手媽媽的林可彤，產後復出後的第一場時尚通告，即是接受本報的邀請進棚拍攝時尚專題，鏡頭前的她不僅恢復昔日姣好纖細的身材，舉手投足之間更有女人味，「真的很難想像，早上我才剛幫兒子換尿布、擦屁屁，現在竟然穿上美麗的禮服、配戴飾品，真的是兩個世界！」

穿上華服開心揮舞

林可彤身穿詹朴（ApuJan）設計的高腰蕾絲禮服，配戴Swarovski春夏飾品配件，春天穿梭花叢裡的蝴蝶項鍊、蜜蜂戒指，在她的粉頸指間飛舞，十分唯美浪漫，林可彤在棚內不時攬鏡自照，在鏡頭前開心揮舞裙襬，流露重返時尚的好心情。

當了媽媽後，林可彤深深體會到「為母則強」，以前還是小姐的時候，動不動就喊累，但現在為了孩子從早忙到晚，還抽空記錄孩子的成長日誌和育兒心得，一刻也不閒，再苦再累也不怕，還樂在其中，這才發現當了媽媽後，激發她更多的潛能。

坐月子兼寫書

雖是嫁入豪門，但林可彤仍堅持親自帶小孩，除了親餵母乳外，為了寶貝兒子的副食品，林可彤每天一早上菜市場買菜，下廚烹調，完全不假他人之手。在家坐月子期間，林可彤養成書寫的習慣，記錄運動瘦身的心得和為人母的心情，預計8月就可集結出書。

林可彤笑說，以前常聽人說「媽媽真偉大」，並不了解其中深意，如今自己當了媽媽，歷經半年的震撼訓練，終於能體驗為人母的辛苦。「我是否又是滿口媽媽經？」說完，林可彤笑著用手摀著嘴，模樣十分可愛，「我已經儘量克制了，但一想到寶貝兒子，忍不住又說個沒完！」

(中國時報)