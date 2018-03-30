自動綁帶鞋 JJ也瘋狂

林俊傑日前在IG秀出與鄧紫棋、歐陽娜娜合照，即穿著最新的Nike HyperAdapt 1.0。（翻攝自林俊傑IG）

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中國時報
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電影《回到未來2》米高福克斯飾演馬蒂，穿著自動綁帶的Air Mag球鞋，即為該科技的前身概念。（翻攝自YouTube）
王牌球星羅納度「C羅」，在2016年Nike HyperAdapt 1.0首發時試穿，踩兩下鞋帶就自動收緊，令他讚嘆不已。（翻攝自nousculture.com）
Nike HyperAdapt 1.0，為第一雙使用Nike最新的科技－動態調整鞋帶，2萬2500元。（Nike提供）

還記得30年前經典電影《回到未來2》，米高福克斯穿上Nike Air Mag自動綁帶鞋的帥勁嗎？Nike Air Mag曾在2016年推出限量89雙，並最高以20萬美金拍賣得標，成為史上最貴球鞋之一，承襲這項最新科技的Nike HyperAdapt 1.0台灣終於上架。

對運動員來說，比賽時腳部經常承受相當大的壓力，Nike Air Mag快速調整綁帶的能力，有助於解決運動裝備長久的瓶頸；穿上鞋子時，腳跟會踩到一個感應器，這時鞋帶系統就開始自動綁緊，並運用側面兩個按鈕調節鬆緊，可藉此將貼合度調至最佳，連王牌球星「C羅」羅納度都迫不急待試穿。

Nike HyperAdapt 1.0為第一雙使用鞋帶「自動調整」系統的運動鞋，該款2016年在美國開賣，一直到去年底才進軍大中華，林俊傑、黑人等都搶穿，台灣則於3月31日正式發售，售價2萬2500元，據了解，還將是全球便宜價格。

(中國時報)

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