孫怡求畫 手臂當畫布

宇舶表Big Bang One Click Sang Bleu All Black粉紅色腕表，55萬3000元。（HUBLOT提供）

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中國時報
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宇舶表Big Bang Unico Sang Bleu鈦金藍腕表，58萬6000元。（HUBLOT提供）
藝術家Maxime Buchi配戴他為宇舶表設計的Big Bang Unico Sang Bleu聯名表。（HUBLOT提供）
熱愛藝術的孫怡配戴宇舶表Big Bang Unico Sang Bleu腕表。（HUBLOT提供）
藝術家Maxime Buchi（右圖左）用簽字筆在孫怡手臂畫下圖騰，惹得孫怡開心大笑。（HUBLOT提供）

腕表跨界藝術，再添佳話，台灣名媛孫怡日前與宇舶表（HUBLOT）品牌大使刺青藝術家Maxime Buchi在香港「ART BASEL」藝術節相見歡，兩人分享對藝術與腕表的熱愛，相談甚歡。

宇舶SANG BLEU聯名表熱賣

身兼刺青師、設計師與藝術家等多重身分的Maxime，去年以SANG BLEU（法文，意思為象徵貴族的「藍血」）工作室為名與宇舶表合作設計一款沒有指針的聯名腕表，以達文西著名素描畫《維特魯威人》的多層次幾何圖形取代指針，上市以來全球熱銷，台灣更是完售。

「沒想到你們會喜歡我的作品，這讓我受寵若驚！」Maxime 笑說，藝術可以跨越種族和地域，藝術文化是人類共通的語言，就算不知道他的名字，但透過藝術，仍可觸動了人心。

熱愛藝術的孫怡也非常贊同，她不僅專程赴香港「ART BASEL」蒐藏藝術品，還在開展前向Maxime討教他設計的Big Bang Unico Sang Bleu聯名表，甚至還央求Maxime Buchi在她手臂畫下圖騰，留下美麗的印記。

表盤特色無秒針

Maxime為宇舶表設計的Big Bang Unico Sang Bleu腕表，是他首度挑戰3D立體藝術的微形藝術品，與2D平面的刺青、繪畫作品大不相同，是他個人創作生涯的昇華之作；其中最大特色是表盤設計只有時針和分針有顯示，唯獨秒針沒有顯示，只是不停地旋轉，他解釋，一般人只會用到「時」與「分」，不會用到「秒」，正因為時間水遠都在轉動，是一種抽象的概念，秒針其實沒有存在的意義。

(中國時報)

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