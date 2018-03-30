新光三越 國際攝影展起跑

2018年03月30日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

麥可山下「媽祖遶境」系列作品，拍下信徒踴躍伸手參與，頗為壯觀。（新光三越提供）

麥可山下「88經典」系列作品，從新疆維吾爾自治區遠眺觀光客騎駱駝遊塔克拉瑪干沙漠。（新光三越提供）

吳東興《樂園》系列中，從1962年拍的女王頭與2017年對照，明顯看出風化已讓脖子變細。（新光三越提供）

第12屆新光三越國際攝影聯展今（30日）起至4月24日於新光三越台北信義新天地A9開展，《國家地理》雜誌重量級攝影師麥可山下Michael Yamashita再次來台，集結35年3個系列作品；新光三越董事長吳東興精選56年來的經典之作，可說是台、日大師高峰會。

攝影聯展由財團法人新光三越文教基金會與新光三越百貨主辦、國家地理雜誌協辦，分4個展區，約400件作品。麥可山下1949年生，攝影資歷超過35年，作品跨越6大洲，擴及歷史、生態、新聞、藝術、人文；曾獲《國家地理》雜誌年度最佳圖片、美國花園作家獎、美國國際新聞攝影家協會NPPA最佳攝影作品等獎。

國際大師重現探險歷史

2012年曾帶香格里拉系列作品首次參展，麥可山下今年以《35年東方之眼影像展》為題，有重現探險家歷史足跡的「馬可．波羅與鄭和的史詩之旅」、精選35年大陸經典影像的「88經典」，與台灣特有的「媽祖遶境」共50件作品。

麥可山下以馬可波羅著作的《東方見聞錄》為本造訪塔克拉瑪干沙漠，為書中提到風吹過沙丘有如「鳴沙」的意境吸引，不料拍攝時觀光客人聲雜沓，駱駝身上有斗大的號碼讓他失望，後來以曝光不足的手法，才重現700多年前的夢幻畫面，他笑稱：「我好像演員，要入戲才能進入情境中」。2014年來台2至3年拍攝的「媽祖遶境」，用一系列照片串起故事，記錄虔誠的香客、漁民滿載而歸等精彩的瞬間。

見證女王頸由粗變細

1939年生的吳東興，高中時期熱愛攝影，1961年以陽明山為主的「森林旋舞曲」，獲台北攝影沙龍年度最佳作品第一名；1962年拍攝女王頭，為它命名並寫下故事，與資深攝影人黃則修在美而廉畫廊舉辦「被遺忘樂園攝影展」，讓野柳一炮而紅。對照2017年再拍女王頭，脖子已變細，他說「變化很多」。

這次《樂園》個展選錄1962年30組作品、與2013年至2017年46組作品，範疇從北海岸老梅里綠石槽至宜蘭龜山島；東北角是他心中永遠難忘的攝影樂園，至今仍每隔1至2周到訪，為了拍下千分之一機率才擷取的拍岸浪花或盛開的櫻花。

三地展期天天有導覽

此外，還有以一組5張系列作品敘述影像故事的《2018新光三越國際攝影大賽得獎作品展》；去年前3獎得主林可樺、黃俊金、邱庭的《三人個室》聯展。該展在新光三越信義A9後，4月27日至5月14日巡迴至高雄左營店，5月17日至6月4日移師台中中港店；期間每日有3場定時導覽，詳洽culture.skm.com.tw。

(中國時報)