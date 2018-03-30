蔡智恆定格BBS年代

2018年03月30日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

1998年3月22日，當時還是成功大學水利系博士班學生的蔡智恆，以「痞子蔡」的筆名在BBS站上貼出小說《第一次的親密接觸》的第一篇連載，一炮而紅，開創了華文世界網路文學的時代。不過蔡智恆認為，「我的小說，與其說是網路文學，不如說我是用文字不經意地記錄一個短暫的時代。」

不用Line 用時間醞釀感情

時序走過20年，如今透過網路寫作已成常態，每個作家多少都會透過網路發表文字，或是以網路文字集結成書，網路只是載體，不再是界定文學類型的依據。蔡智恆也認為，現在所有的文學都是網路文學，「如果曹雪芹活在現代，《紅樓夢》就會是網路文學。」

49歲的蔡智恆說話幽默，有網路時代的急切、跳躍感，小說背景卻總是流連於鮮有網路、手機的80、90年代，「現在用Line，不用6秒就能講完6句話，但那個時代，兩個人說6句話可能需要6天的時間，在等待中反而可以醞釀感情。」

不說愛 在記憶累積情愫

新作《國語推行員》，描述男主角蔡志常和女主角邱素芬這對國中同學時序橫跨30年、若有似無的愛戀。主角們國中時，政府為了推廣說中文，班上有「國語推行員」，如果被推行員抓到講台語就要罰錢，邱素芬正是班上的國語推行幹部，蔡志常還每天刻意講一兩句台語，讓邱素芬能交差。

主角蔡志常很慢才意識到感情，覺得自己「遲到了」，兩人不停錯過彼此，卻也在記憶中不停累積情愫。蔡智恆表示，「很多人問我，為何我的小說裡，喜歡對方都不去說？如果每個人的喜歡和愛，都能直接表達，大部分的愛情故事都不會存在了。」

不行銷 整本小說網上看

出版了14部作品，蔡智恆仍保留20年前在BBS寫小說的格式和習慣，「以前上網很花錢，所以我寫小說段落、句子不會太長，一行不超過30字，讓讀者可以很快看完一篇。為了讓讀者能清楚區分說話的人，我會用雙引號代表主角，單引號代表其他人說的話，也因此被批評過不會用標點符號。」

雖然是網路小說鼻祖，蔡智恆反而不太用現在較多人用的臉書，因為不喜歡刻意「行銷」自己，「現在臉書是圖文為主，但我很單純，我只寫小說，是純文字時代的人。」

難得的是，蔡智恆至今仍會在小說出版後，在部落格上貼出小說全文，「我90%的讀者都不在台灣，我希望海外旅居的華人，雖然不一定能買到台灣的書，還是都能夠看我寫的小說。」

(中國時報)