從文學獎到作家 漫長的路

2018年03月30日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

台灣一年有多少個文學獎？竟然足足有200個！文訊雜誌社社長封德屏表示，70、80年代的文學獎很少，但紙媒副刊的文學發表空間很多，如今則是此消彼長。紙媒的文學發表空間減少，但各地紛紛舉辦地方文學獎、類型文學獎，寫作也在1999年出版法廢除、網路時代來臨後全民化，不再只限於少數文青的專業。

既然有這麼多文學獎，對讀者或創作者而言還有沒有意義？在今年台北文學季「戰鬥吧！文學青年─文學獎的光明與幽闇」特展中，便對500位關心文學獎的讀者做調查，如今只有34.9%的讀者可能被書腰上註明得獎作品或作者吸引，但還是有73.6%的讀者同意文學獎能鼓勵創作，也有51.3%的讀者認為確實能提升創作品質。

策展人封德屏在展覽中回顧台灣自日本殖民時期、戰後到現在的文學獎歷史，「雖然不是所有的作家都參加過文學獎，但文學獎確實是創作者試身手的好地方。只要閱讀過去文學獎的評選過程就會發現，無論時代如何改變，文學獎的評審們也各有喜好，對於文學價值的追求是永恆不變的。」

封德屏也特別帶著一本1981年出版的時報文學獎第二屆小說獎選集來接受採訪，翻開內頁，評審有白先勇、林海音、鍾肇政等，得獎作品有黃凡〈賴索〉、朱天心〈昨日當我年輕時〉，至今依舊是台灣文學圈擲地有聲的名字與創作。

封德屏回憶，「在我讀大學的時代，1970、80年代的文學獎很少，只有10個不到，主要就是兩大報文學獎，在百萬報份的年代影響力很大，聯合報小說獎在1976年成立，時報文學獎是1978年，當時每年的決選紀錄、得獎作品都是文學愛好者必讀的。」

封德屏表示，文學獎有獎金、帶來名氣，確實是可以踏入文壇的認證，作品也都幾次評選下來披沙 揀金的結果，「但金沙代不代表能持續創作？從得文學獎到成為作家，中間還是有一條漫長的路。」

如今不只是全民寫作的年代，文學獎也有宗教、推理、歷史、電影小說、同志、移工文學等不同類型。封德屏表示，像是由資深媒體人張正為在台新移民、移工設立的「移民工文學獎」，已經舉辦4屆，徵集越文、泰文、 印尼文、菲律賓塔加洛文作品，翻譯成中文後再評選名次，就反映出社會結構的改變。

特展中也整理出過往文學獎的抄襲爭議剪報，邀集觀眾現場投票，討論散文的虛構與真實、作品的抄襲與致敬之間的差異。封德屏表示，爭議事件是評審們最不希望看見的，只能盡力防堵，但就像只要有考試就會有作弊，有文學獎，也就可能有人抄襲。

(中國時報)