2018年03月30日 04:10 中國時報 本報訊

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爾雅出版社提供

越南：世界史的失語者■作者／克里斯多佛．高夏（Christopher Goscha）■譯者／譚天■出版社／聯經

越南，與台灣的關係日趨緊密，在世界的重要性逐漸抬頭；對台灣人而言，它是外配的故鄉、新興市場與觀光勝地。從古時的輝煌王國，經歷法國殖民統治及慘烈的越南戰爭，現今的越南走向獨立，成為擁有獨特歷史風貌、新舊共融的現代化國家。越南的過去一直遭到扭曲、操控，現在，是將話語權還給越南人的時候了。

權力爭奪、戰火洗禮、帝國殖民、獨立與開放、文化影響……越南的歷史就是世界大歷史的縮影，本書跳脫越戰世代史學窠臼，抗衡越共對歷史詮釋的壟斷，史學家高夏運用越南文、法文、英文等多語史料，重建越南歷史多元完整的面貌。

■李偉文的退休進行式

■作者／李偉文

■出版社／時報

正值壯年的李偉文，早已啟動退休進行式！

以「一生玩不夠」為座右銘的牙醫師暨環保志工李偉文說，不管我們現在幾歲，都應該為自己退休後的生活預先準備，在來得及的時候將手上擁有的資源（金錢與時間）安排在對的地方，十年、二十年後，才能隨心所欲地安排自己的時間與生活，甚至行有餘力幫助年輕人，影響整個社會。

李偉文透過本書，教讀者如何預先打點「第二人生」的各種生活面向如財務、住家，如何「健康的長壽」，如何活得快樂又充實……他認為，生命階段不斷轉換，所謂的「退休進行式」就是永遠在準備與進行中，永遠沒有真正的退休，只要懂得調適心態與妥善準備，人人都能活得老又活得好！

■飄零─子于短篇小說選

■作者／子于

■出版社／爾雅

由子于的私塾弟子殷登國，和爾雅共同選錄的子于短篇小說選《飄零》，加上應鳳凰協助整理的「子于大事記」，讓曾入選十大小說家的子于小說重回讀者的記憶，對他有更清晰完整的瞭解，也讓不熟悉他的讀友認識這位在早年言詞犀利、小說充滿虛無與性色彩，但同時也表現出人性探索更高層次的小說家──子于。

(中國時報)