口號治國 挨批政治騙局！電價漲無關非核家園

行政院長賴清德前往立法院備詢，國民黨立委高舉標語，批電價不漲承諾跳票，政府應該向人民道歉。（姚志平攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

電價將從4月起漲，打破蔡總統選前開出的電價10年不漲承諾。昨日，行政院長賴清德在立院備詢時，遭炮轟電價凍漲主張是政治騙局，已經跳票，但賴清德卻回稱，此次電價調整，是因應國際能源價格調整，「之前民進黨主張的意思，是說不會因『非核家園』而調漲電費，其實論述內容是不一樣的。」

非核代價大 掩蓋事實難解問題！新聞透視－與其黑龍轉桌 不如坦承真相
核二廠跳機是預期 賴揆急滅火

口號治國 挨批政治騙局

經濟部電價審議委員會宣布4月1日起，將平均電價從每度2.5488元，調漲為2.6253元，平均漲幅3％。儘管500度以下住宅用戶及1500度以下商家不調整，但蔡在總統選前承諾不調漲電價也已確定破功。

昨日國民黨立委羅明才質詢賴揆表示，民進黨選前說台灣不缺電，大家聽了好感動，發現原來台灣沒缺電問題；到去年，先是發生815全台停電，現在連深澳燃煤電廠也要重新啟動，「我們可以接受你們用愛發電，但別讓百姓用肺發電」。

羅明才抨擊，蔡英文過去也說台灣因不缺電，所以電價10年不會漲，結果現在4月一到馬上要漲電價，「政治充滿騙局，很多話民眾現在聽了都當耳邊風！」

國際因素使然 物價蠢動

對此，賴清德表示，這次電價調整，完全是因應國際市場能源價格調漲，之前民進黨主張意思是說，「不會因『非核家園』而調漲電費，其實論述內容是不一樣的。」

但羅明才質疑，當年馬政府漲電價，民進黨就說會牽動物價上漲，如今自己卻毀棄承諾，星星之火可燎原，此次漲價，工業因成本增加必然漲價，商家也會跟著漲，到時連滷肉飯也漲，請問政府要怎辦？

賴清德說，要向大家多收一分錢，政府都要謙卑謹慎，但這次電價調整是跟著機制走，且為了避免電價都調漲，所以經濟部才讓用電量500度以內民眾、1500度以內小商家不漲，希望對民生衝擊降到最低。

面對凍漲政見跳票，國民黨立委孔文吉質詢時，拿出寫著「漲價內閣‧無能總統」紙板，指當年馬總統漲電價就是被民進黨這樣罵，如今他比照辦理還給蔡政府。

承諾跳票 重申論述不同

孔文吉說，蔡英文曾說不會讓人民在限電與核電中痛苦選擇，結果去年限電，今年核二廠2號機跳機；說好10年電價不漲，上任不到2年就漲，「口號治國，根本做不到！」

但賴清德仍重申所謂不漲，是說不會因推動「非核家園」而漲價，「這是兩件不同的事情」。

(中國時報)

非核代價大 掩蓋事實難解問題！新聞透視－與其黑龍轉桌 不如坦承真相
核二廠跳機是預期 賴揆急滅火
深澳電廠爭議 環團籲速修環評法
空汙嚴重 逾6成民眾最有感
核二廠跳機是預期 賴揆急滅火

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。