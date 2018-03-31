口號治國 挨批政治騙局！電價漲無關非核家園

2018年03月31日 01:09 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

電價將從4月起漲，打破蔡總統選前開出的電價10年不漲承諾。昨日，行政院長賴清德在立院備詢時，遭炮轟電價凍漲主張是政治騙局，已經跳票，但賴清德卻回稱，此次電價調整，是因應國際能源價格調整，「之前民進黨主張的意思，是說不會因『非核家園』而調漲電費，其實論述內容是不一樣的。」

口號治國 挨批政治騙局

經濟部電價審議委員會宣布4月1日起，將平均電價從每度2.5488元，調漲為2.6253元，平均漲幅3％。儘管500度以下住宅用戶及1500度以下商家不調整，但蔡在總統選前承諾不調漲電價也已確定破功。

昨日國民黨立委羅明才質詢賴揆表示，民進黨選前說台灣不缺電，大家聽了好感動，發現原來台灣沒缺電問題；到去年，先是發生815全台停電，現在連深澳燃煤電廠也要重新啟動，「我們可以接受你們用愛發電，但別讓百姓用肺發電」。

羅明才抨擊，蔡英文過去也說台灣因不缺電，所以電價10年不會漲，結果現在4月一到馬上要漲電價，「政治充滿騙局，很多話民眾現在聽了都當耳邊風！」

國際因素使然 物價蠢動

對此，賴清德表示，這次電價調整，完全是因應國際市場能源價格調漲，之前民進黨主張意思是說，「不會因『非核家園』而調漲電費，其實論述內容是不一樣的。」

但羅明才質疑，當年馬政府漲電價，民進黨就說會牽動物價上漲，如今自己卻毀棄承諾，星星之火可燎原，此次漲價，工業因成本增加必然漲價，商家也會跟著漲，到時連滷肉飯也漲，請問政府要怎辦？

賴清德說，要向大家多收一分錢，政府都要謙卑謹慎，但這次電價調整是跟著機制走，且為了避免電價都調漲，所以經濟部才讓用電量500度以內民眾、1500度以內小商家不漲，希望對民生衝擊降到最低。

面對凍漲政見跳票，國民黨立委孔文吉質詢時，拿出寫著「漲價內閣‧無能總統」紙板，指當年馬總統漲電價就是被民進黨這樣罵，如今他比照辦理還給蔡政府。

承諾跳票 重申論述不同

孔文吉說，蔡英文曾說不會讓人民在限電與核電中痛苦選擇，結果去年限電，今年核二廠2號機跳機；說好10年電價不漲，上任不到2年就漲，「口號治國，根本做不到！」

但賴清德仍重申所謂不漲，是說不會因推動「非核家園」而漲價，「這是兩件不同的事情」。

(中國時報)