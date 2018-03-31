烘焙過程含丙烯醯胺！加州裁定 星巴克須標致癌警語

2018年03月31日 01:09 中國時報 蔡致仁 、 倪浩倫 ／綜合報導 ／綜合報導

美國洛杉磯高等法院28日裁定，由於咖啡烘焙時會產生可能致癌物質丙烯醯胺（acrylamide），全球最大咖啡連鎖品牌星巴克等咖啡公司，須按加州相關法律，在產品貼上致癌警語。業者若不配合，可能面臨上百萬美元罰款。加州當地咖啡業界揚言上訴。

對此裁定，我衛福部食藥署表示，丙烯醯胺屬2A致癌物，即尚未在人體上發現確切致癌證據，且全球目前僅加州有此相關訴訟，我國暫不會跟進。

麥當勞也入列 業界將上訴

據洛杉磯法院文件指出，加州非營利組織「毒物教育和研究諮詢會議」（CERT）2010年控告星巴克等約90家咖啡零售業者，指其違反1986年《加州安全飲用水及有毒物質法案」》，沒用警語告知消費者，販售的咖啡中含高濃度致癌物丙烯醯胺。

法官博雷28日判決，咖啡業者須在產品標示「致癌警語」，4月10日前可提異議。法院文件顯示，星巴克等被告在第一階段審理未能證明烘焙咖啡產生的丙烯醯胺含量不足以形成致癌風險；第二階段，亦未證明致癌物風險「在可接受範圍」。

此案將進入第三階審理，決定被告是否需負民事賠償。CERT要求，業者應賠償從2002年起在加州購買咖啡的消費者，每人2500美元（約台幣7.2萬元）。以加州近4000萬人口計算，若判決成立，賠償金額恐創下天文數字。

別恐慌 尚未找到致癌證據

星巴克、麥當勞、甜甜圈連鎖店Dunkin’ Donuts和皮特公司（Peet’s）等大型咖啡銷售商，尚未對判決作出回應。美國全國咖啡協會（NCA）認為警語會誤導消費者，指業界考慮上訴並採進一步法律行動。

然部分業者已在28日判決公布前選擇和解，願在產品標示警語，並支付和解金。7-Eleven支付90萬美元，加油站經營便利店的BP West Coast Products則是67.5萬美元。

關注各國作法 我暫不跟進

加州民眾伊貝奎說，這讓他困擾，但還是會維持每周3杯咖啡的習慣。他說，「就像抽煙，現在我享受咖啡時，得看到這個警語。」

咖啡不含丙烯醯胺，是在逾120度烘焙過程中產生。衛福部食藥署食品組科長李婉媜說，我國過去有參考國際作法，訂丙烯醯胺指標值參考指引，也有針對食品中丙烯醯胺指標值進行限制，在「烘焙咖啡」項目中，每公斤丙烯醯胺含量不得逾450微克。

李婉媜說，丙烯醯胺被世衛組織WHO列2A致癌物，但尚未在「人」身上發現確切致癌證據，我國尚不會跟進，但會持續關注及參考各國管理方式。

(中國時報)