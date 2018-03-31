振興花蓮觀光 蔡英文帶頭血拼！買麻糬逾4000元 就比總統大咖

2018年03月31日 01:09 中國時報 曾薏蘋 ／花蓮報導 ／花蓮報導

蔡英文總統（前中）30日起一連兩天親率媒體在花蓮訪視，盼提振當地觀光。蔡總統30日下午造訪玉里東豐拾穗農場，親自端著農場自釀啤酒分送給媒體朋友享用。 （中央社）

花蓮震災後觀光受創，蔡英文總統昨天首次邀媒體到花蓮拚觀光，不只到麻糬觀光工廠血拼，大啖一客800元的午餐，還買了4000多元的麻糬，她對媒體說，「等下你們也進去買買，如果超過4000塊，你們就可以算比總統還要大的大咖。」

蔡英文表示，民進黨部員工旅遊、新北市長朱立倫也在同一天到花蓮，這樣非常好，在花蓮重建的過程，中央、地方、不論政治屬性、黨派，大家的目標都是產業趕快恢復、可以越來越好。她強調，「災後重建工作政府會持續來做」，會邀請全體國人多來旅遊，用行動支持花蓮。

蔡總統與媒體昨赴花蓮展開為期2天1夜拚觀光行程，這次行程的設計，是擔任領隊的蔡總統與在地的立委蕭美琴，安排團員沿著海岸線南下，由縱谷北返，造訪南花蓮多處觀光景點。

訪新社體驗刮香蕉絲

蔡英文指出，不少觀光客到花蓮都會停留在市區、太魯閣或七星潭，但是幅員遼闊的花蓮中南區，也擁有豐富的自然、文化資產，這次邀請媒體一起往南走，就是希望藉由媒體協助，把花蓮中南區兼具生態跟人文深度的景點介紹給全體國人。

蔡英文首站到麻糬觀光工廠，花蓮縣長傅崐萁也趕來陪同，採買不少麻糬作為伴手禮，她共買了4000多元的麻糬，門市小姐說「這樣算小咖」。她因此對媒體說，「等下你們也進去買買，如果超過4000塊，你們就可以算比總統還要大的大咖。」

隨後一行人參訪「新社香蕉絲工坊」，體驗刮香蕉絲，與香蕉編織工藝師偕媽媽等輕鬆互動話家常，被誇讚第一次刮就刮得很好，蔡總統不好意思地用台語說，「是你不甘嫌啦！」蔡英文還掏腰包買了一頂香蕉絲編織成的帽子，一直戴在頭上，工坊也有越南新住民，開心要跟總統握手，並說，「總統，我知道你的名字，但從來沒看到你本人。」

首日採買花1萬5000元

此外，不開放行程中，蔡英文與幕僚去「換膚海灘」旁的牛山，敲響幸福鐘、並透過臉書直播在玉里參觀行動郵車，提筆寫明信片給貓女兒「蔡想想」，允諾「下一次帶你回家鄉看看」。

下午到東豐拾穗農場，蔡英文不僅體驗釀酒過程，最後還送上Q版特製的啤酒，總統還說「畫得真像。」隨後端了好幾杯請現場記者品嘗。蔡英文也大啖有機黃豆製作的豆腐、豆漿，直說「我很愛吃豆腐」。

蔡英文首日振興花蓮觀光行，包括採買麻糬、芋頭酥共4000元，兩頂手工草帽共1萬元，享受原住民風味午餐1000元，總統至少為在地經濟貢獻1萬5000元。今天行程則是造訪吉蒸牧場及富興村鳳梨公園，並和媒體茶敘。

(中國時報)