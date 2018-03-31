黃單危樓也申報 旅宿補助爆不實

2018年03月31日 01:09 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮震後觀光受創，交通部觀光局推出3355旅宿補助方案，補助金額超過500萬元，原是中央美意，卻疑似出現無法營業的災損業者不實申報及業者浮報住客人數等行為，觀光局擬擴大稽查，追回不法業者溢領款項、停權申請資格、最高處以18萬罰款並公布業者名單。

3355旅宿補助方案3月6日正式推出，民眾3人同行到花蓮旅宿3天2夜，就可享有每人補助住宿費最高500元，觀光局委託花蓮縣觀光旅館商業同業公會、花蓮縣旅館商業同業公會及中華民國民宿協會全國聯合會等單位擔任申請窗口。

該補助方案經觀光局及公會等窗口調查，疑有不實申報及浮報人數等行為。例如一間鄰近震後倒塌大樓的民宿，明明被畫入警戒撤離區，建物也被列為黃單危樓，強制需補強後才能營業，竟然也出現在3355補助申請方案名單內，且據傳這類補助件數還不少，因此遭觀光局鎖定，將派人嚴格查緝。

花蓮民宿協會理事長陳秉忠指出，目前還查出有部分業者拿過去住宿名單虛報申領，或以親戚個資浮報住宿，稽查人員只要比對住房率及住客名單就能查出是否溢領補助，若查證屬實將予以停權、罰款及公布名單的處置。花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐憂心，此舉將對花蓮觀光造成二次傷害。他強調，不良業者畢竟是少數，不應以偏概全，目前通報公會全面稽查業者不法行為，觀光局也更新申請表單，新增影印身分證明文件欄位，申請窗口嚴格把關責任，配合觀光局稽查，共同遏止不法業者的僥倖心態。

(中國時報)