1個月不到 補助逾600萬元

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中國時報
／台北報導

花蓮受到規模6.0地震重創，中央推出「3355」旅宿活動，拯救花蓮觀光。根據交通部觀光局統計，推行至今已有超過1萬2449人提出申請，補助金額約622萬，粗估6月底活動結束時，補助金額將達3000萬元。

觀光局旅宿組組長陳瓊華表示，3月6日推出的3355活動，主要是針對自由行旅客到花蓮，住宿滿3天2夜，每人就補助500元，實施至6為底為止，活動期間每人限領一次，民眾可以事先從網路下載文件，或抵達住宿地點時，由業者提供文件。

陳瓊華說，申請方式並不難，房客第一個晚上填妥文件，第二天晚上業者就會拿出500元現金給房客，業者持文件再向各自的公會提出申請，公會再向觀光局請款，目前委由花蓮縣旅館公會、花蓮縣民宿協會、花蓮縣觀光旅館公會收件。

陳瓊華強調，所有補助案都會有事後查核機制，公會報回來的數字，觀光局會都會列冊，當第一線的公會察覺不對勁，或是觀光局發現有身分證字號重複發生、尤其集中在某些業者身上時，就會展開調查，而查驗方式很多，例如從報出去的住房人數與房間整理次數，都能看出些端倪。

觀光局3月19日已發出公文，由各公會轉知業者，強調不能有營利不實、虛報、浮報等情形，若查證屬實，撥出去的款項就會追回，觀光局也有權力公告該業者停止參加3355活動。

(中國時報)

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