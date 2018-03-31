府通知慢半拍 小英小傅互動有夠卡

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中國時報

蔡英文總統昨天與媒體到花蓮行銷觀光，結果第一站吃麻糬就吃出「尷尬」。總統到「阿美小米文化館」，卻傳出縣長傅崐萁早上8點多才接到總統府通知，臨時才匆匆趕來；結束參訪，總統與傅崐萁兩人的互動也是「卡卡」，在門口與業者、民代等人大合照時，總統、縣長中間硬生生卡著兩個人。

只能說，兩人雖然近在咫尺，卻是最遠的距離。

隨後兩人一路互動不多，參訪結束，小英受訪前，還特地左右看了一下問，「傅縣長呢？」這時傅崐萁才從側後方人群中挨過來站到旁邊，等到傅就定位後，蔡英文才開口受訪。

花蓮大地震後，因為捐款應用等款項風波，中央與地方互槓。昨天一早，傅崐萁一到「阿美小米文化館」門口，下車時卻是一臉鐵青，原來是，總統府一早才臨時通知，「總統要來了」，所以傅崐萁只好火速排開行程，趕來迎接總統。

傅崐萁嘴裡雖然直說，「沒關係啦」，但受訪時不時引用「恭迎」兩個字，可以看出心裡的不悅。受訪則依然保持地方父母官風範，他說，上午8點多才接到總統府副祕書長通知，不過元首到地方來，他們都能了解相關行程並且掌握，「地方一些不必要的行程，我們都盡量排除。」

蔡英文尚未抵達前，傅崐萁被問到與蔡總統見面是否會感到尷尬？傅崐萁更表示，「我可以受傷，國家不可以受傷！」對於總統來，只陪第一個行程嗎？傅崐萁則表示，地方百廢待興，但是元首來，觀光行銷，當然要來迎接，接下來他就要投入公務當中。意味著，他只陪總統這一站而已。蔡英文抵達後先與傅崐萁握手寒暄，兩人隨即入內參觀，但相較以往總統到地方視察，一旁的縣市長「黏踢踢」，傅崐萁只有淡淡站在旁邊，等到總統詢問，「這個好不好吃」、「那個好不好吃」，他才會靠過去，大多時間都與總統保持點距離。

對於傅崐萁抱怨臨時才被告知，總統府人員也很無奈表示，因為這次是以觀光為主，縣長剛剛也是這麼說了，總統又不是去參觀市政府，「總不能買麻糬就要叫人家到」。

(中國時報)

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