朱立倫領軍 600人觀光團挺後山

2018年03月31日 01:09 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

新北市長朱立倫30日帶領市府員工和眷屬等超過600人首發團到花蓮觀光旅遊，以行動協助花蓮觀光產業早日復甦，花蓮縣長傅崐萁也到火車站月台迎接，感謝新北市情義相挺。朱立倫說，震災期間新北市民愛心捐款超過5000多萬，這次帶著市民走進花蓮消費，呼籲更多民眾一起愛花蓮。

新北市政府昨日帶領600多名市民到訪花蓮，2天1夜觀光團共走3條路線，共同振興花蓮觀光，預計走訪東大門夜市品嘗在地小吃，遊覽特色景點則包括清水斷崖、慶修院、光復吉利潭等景點。

「花蓮，我們來了！」朱立倫表示，新北市民用行動、捐款關心花蓮，第一梯次由市府員工、志工、社團領袖自發性來訪，未來還要鼓勵更多員工、眷屬、企業、團體、鄰里長及市民繼續響應花蓮。

新北市府員工林小姐說，這次跟著同事特別選擇參加花蓮旅行，使用國旅卡消費，要用消費幫助花蓮。她說，距離上次來花蓮幾乎沒有印象了，這次要用心體驗花蓮景點，非常期待這次的旅行。

傅崐萁指出，新北市長朱立倫是全台22縣市中，第一位用行動愛花蓮的行政首長，市長領軍帶了兩列車的鄉親送愛到花蓮，為觀光注入強心針，包括台積電、台塑、裕隆等企業皆安排員工團體旅遊，送暖到花蓮，讓在地商家很有感，也希望大家玩得開心，回去後再找親朋好友一起來花蓮玩。

(中國時報)