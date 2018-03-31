非核代價大 掩蓋事實難解問題！新聞透視－與其黑龍轉桌 不如坦承真相

2018年03月31日 01:09 中國時報 朱真楷

行政院長賴清德說，此波電價調漲，不是為了實踐「非核家園」才漲價，所以10年電價不漲承諾沒跳票。這席話，無疑是為了掩飾政策失當而硬拗的詭辯。到底2025廢核之後你我要為此付出多大成本，政府該早點向民眾說清楚。

蔡英文總統在選前，為讓選民安心「非核家園」的實施不會造成電價上漲，因而允諾10年電價基本度內不漲；且就算要漲，民生用電小戶也不會漲。

燃煤占比 2020增至50％

如今，4月電價調漲，儘管一般家庭用電量在500度、店面1500度以內不漲，但對人數稍多的家庭戶而言，很容易就會衝破500度。

所謂2025「非核家園」，能源配比為天然氣50％、燃煤30％、綠能20％。然而，再生能源仍在發展中，核一廠1、2號機運轉期限將陸續在今年底、明年中到期，為補缺口，台電已準備在2020前，將燃煤發電占比，從目前的45％拉高到50％。

所以，蔡政府鐵了心重啟深澳燃煤電廠，就是為了替「非核家園」鋪路。也因此，政府得花更多錢，投入高成本、高汙染的燃煤發電。而這，不就是造成賴揆口中「因應國際能源價格調整」的背後原因之一嗎？

落實非核 電不可能不漲

不可諱言，電價審議委員會每年召開2次，電價更迭依公式計算，也必須考量國內外因素。在選票壓力下，為政者非到最後關頭絕不敢輕易碰觸電價；所以，蔡政府出手漲價，必然有其無法迴避的理由。

在綠能無法立即補缺口的情況下，隨著核一、二、三廠將陸續停轉，台灣的電價還要漲到什麼程度？其所牽動的物價、通膨效應，將有多嚴重？政府難道不該講清楚嗎？

賴清德必須了解，選擇性的回答問題，不能解決問題。與其「黑龍轉桌」，不如老老實實的把百姓內心疑問解釋清楚，讓你我能在資訊充分的情況下，選擇相對有利的能源選項。要落實非核家園，電價不可能不漲。

(中國時報)