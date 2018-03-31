核二廠跳機是預期 賴揆急滅火

行政院長賴清德30日前往立法院備詢，國民黨立委高舉標語並占領發言台，要求賴揆對核二廠2號機重啟跳機一事道歉並專案報告。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導
核二廠2號機控制系統原廠專家昨晚抵台，隨即駐廠展開調查，台電目標趕在清明節前夕把檢討報告送進原能會。圖為核二廠。（台電公司提供）

核二廠2號機發生跳機事件，行政院長賴清德昨赴立院進行施政總質詢時，遭國民黨團占領議場主席台，要求賴必須為跳機在立院進行專案報告；經協商，朝野同意請賴揆至立院說明。對此，賴清德說，尊重朝野協商決議，他會在5月10日前，率領相關部會首長到立院進行能源政策專案報告。

引發爭論的是，昨日總質詢前，賴清德接受媒體訪問時，被問到要如何處理核二廠2號機跳電，他說，政府對核二廠2號機有3個原則，第一是安全第一，第二是由專業決定，第三是照標準程序作業走，後續希望台電能妥善因應、好好作為，讓整事件能順利推動。

賴還說，「根據原能會專業意見在再轉過程中，因為蒸氣問題安全停機，這是預期的，我們希望後續避免這樣的問題產生。」

此話一出，立刻引發外界質疑，認為既然已預期核二廠2號機會跳機，為何不先做預防？面對爭議立刻傳開，賴清德在總質詢過程中，不斷找機會滅火，強調他所謂的「預期」，指的是核二廠2號機再運轉初期如果出現問題，「預期內會有安全機制」，只要問題一發生，就立刻安全停機，「我說的預期是安全機制，不是事先能掌握2號機哪邊會出問題」。

行政院發言人徐國勇也趕緊澄清，強調賴揆所說的「預期之中」，並非指跳機是預期的，而是指蒸氣旁通壓力控制系統有所變化後，反應爐一定會啟動自動保護機制而安全停機，此為預期的安全機制。

但為避免再度發生跳機事件，國民黨團一早仍占領立院議場，要求賴清德就此事到立院專案報告，並召開全國能源會議。經協商，朝野同意請賴揆至立院報告。

對此，賴清德表示，尊重朝野協商決議，他會在5月10日前率相關部會首長到立院進行能源政策專案報告；至於是否召開全國能源會議，就等立院報告結束再視情況而定。

拖了1天，出問題的核二蒸汽旁通控制系統原廠資深技師昨晚11點終於抵台，隨即進駐廠內展開調查，另一位加拿大電廠美國籍技師明天才能到達。在共同會診與測試後，台電目標趕在周二，清明節前夕把核二2號機綜合檢討報告送進原能會，提出重啟申請。

電價明天起漲3％，在野黨批評蔡政府不漲電價承諾跳票，不過台電指出，今年天然氣價相比去年漲快2成、油與煤價也都上升，4月這波電價調漲「真的很單純」，就是反映國際燃料價格，與非核無關。

(中國時報)

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