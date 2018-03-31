深澳電廠爭議 環團籲速修環評法

2018年03月31日 01:09 中國時報 廖德修 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

日前深澳電廠環差案以1票之差通過，凸顯《環境影響評估法》亟待修正。行政院及環保署雖承諾6個月內將《環評法》草案送入立法院，但環保團體擔心屆時又逢選舉的國會空窗期，因此要求行政院縮短時程，本會期內將修法草案送進立法院，草案條文必須回應環團的訴求。

環境法律人協會理事長張譽尹表示，環評審查結論雖可透過訴訟予以撤銷，但行政法院核准停止執行的機率過低，導致訴訟雖確定撤銷，但開發案大都已完工。因此《環評法》修正草案應納入規定，自原告起訴時即停止開發。

看守台灣協會祕書長謝和霖則說，現行制度是由開發單位委託工程顧問公司，評估開發案對環境的影響並製作環評書件。但雙方常有共生關係，顧問公司無法完整揭露環境問題；因此修正草案應切開兩者的關係，使顧問公司能夠如實調查。

台灣蠻野心足生態協會蔡雅瀅律師建議，應改由開發單位提撥資金，主管機關發包委託顧問公司進行調查，並建立環境資料庫。

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖執認為，爭議案件進入更嚴謹的二階環評雖是環團樂見，但主管機關及開發單位給予民眾的協助仍不夠，尤其是像高度專業的核電廠除役這種案件。《環評法》修正案應加強二階環評的民眾實質參與機制，避免與一階環評相差無幾。

此外，綠色公民行動聯盟吳澄澄說，深澳電廠是老舊環評案在制度缺失下的惡果。《環評法》修正草案應規定，不僅3年以上未動工案件須進行環境現況差異評估，動工後停工的案件、甚至曾動工但超過一定年限未完工者，都應重做環評。

(中國時報)