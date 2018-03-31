空汙嚴重 逾6成民眾最有感

2018年03月31日 01:09 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

空汙未解，深澳燃煤電廠環差案又通過，引起各界對蔡政府抨擊。美麗島電子報最新國政民調顯示，有6成的民眾，認為生活周遭正面臨空氣汙染，另有44.9％民眾不贊成更新深澳燃煤火力發電廠。

對於「政府表示目前北部地區用電量不足，有些電廠將要陸續除役停轉，所以有必要更新北部的深澳燃煤火力發電廠，而且要使用高效能的煤和汙染防治系統。」僅有38.2％表示贊成，但不贊成44.9％；若以地區來看，台北市不贊成比例為51.8％，新北市不贊成比例為36.5％。

民調針對民眾對於各種汙染的感受，結果顯示，有61.7％表示生活中正面臨空氣汙染，遠高於噪音汙染（33.5％）、垃圾汙染（25.1％）、水汙染（20.8％）以及土地汙染（19.0％）。

若從「政治立場」交叉分析，無論是泛藍、泛綠，或中立的民眾，認為自己受空汙影響的比例都超過6成，換句話說，民眾對空汙的感受，並不會因為政治立場的不同而有差異，是相當嚴重的全民問題。

「目前國內有幾種主要的發電方式，如果以經濟、環保、民眾健康風險等整體來考慮，比較能夠接受哪幾種發電方式？」依序為再生能源90.9％、天然氣67.4％、核能49.4％、燃油28.1％、燃煤20.5％。這樣的結果顯示，在空氣汙染未找出解方的情況下，相對乾淨的能源，明顯比較受到民眾支持。

至於民進黨政府「2025非核家園」的政策，民調結果顯示，有52.6％表示認同，33.9％不認同。 若以「年齡」、「教育程度」交叉分析，可發現愈年輕、學歷愈高者，認同非核家園比例愈高。尤其是20至29歲、30至39歲族群，認同比例更高達6成上下；而大學以上者，認同比例也達到63.8％。

若以政治立場分析，泛綠民眾有高達74.1％認同2025非核家園，但中立／看人不看黨的民眾，認同比例則降為48.5％，另有31.6％不認同；泛藍民眾認同的比例僅36.8％，由此可見非核家園深受政治立場左右。

本次民調是在2018年3月26日至3月27日進行，成功訪問1074人，在信賴水準95％的情況下，抽樣誤差最大值為正負3.0％。

(中國時報)