日月光推智慧電網 拚省1成用電

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中國時報
／台北報導

面對今年嚴峻的缺電問題，半導體封裝大廠日月光近日啟動「區域智慧電網」計畫，預計年底時要在工廠內遍布數千顆智慧電表、設中控中心、反饋線，藉由管控不必要的生產與設備，目標在尖峰用電時段抑低用電5～10％、離峰時段抑低用電5％。

日月光副總周光春昨表示，以日月光高雄廠來說，一個月電費要2億元，未來只要省下10％用電量，一年就是省下2.4億電費，效用遠比更換高效率設備來的大。

日月光要做的是主動介入節電行為，目前與中經院、台經院兩大智庫合作，要在工廠內自建一套「區域智慧電網」。周光春說，台電在工廠端裝置智慧電表，但只有一顆，只是掌握企業用電多寡。日月光區域智慧電網，至少需在製程、廠務端裝置數百到數千顆智慧電表，再建置中控中心，即時回收各機台電表使用狀況大數據，利用反饋線，遙控指揮調整各機台與產線生產型態。

節電的關鍵在於避免浪費、空轉。周光春指出，不用的設備要關掉或降載，但假設5台設備你們怎麼知道此刻要停哪一台。利用智慧電表，可即時監測其運作狀況，藉由中控中心停用部分機台或生產線，達到降載目的。

他表示，目前區域智慧電網是先定位為一個示範計畫，預計年底裝設，明年夏季兩季時間確認成效，明年底就可以知道節電效益。他強調，如果技術可行、具經濟效益，除日月光外，當然也希望推廣到其他企業，大家一起來節電。

(中國時報)

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