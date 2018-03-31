張麗善促撥3億 保價購本土蒜

2018年03月31日 01:09 中國時報 許素惠 、 周麗蘭 、 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

近5年大蒜產量、進口統計表

蒜頭價格崩跌，蒜農損失慘重，立委張麗善30日至沿海產地了解「蒜災」，痛批今年蒜頭並無生產過剩，價格卻大跌，全是政府未好好管制進口惹禍，要求應以開放進口所徵得9億稅金中的3億元，進行保價收購，彌補蒜農損失，才符合公平正義。

雲林縣府也在昨日宣布啟動護蒜5大措施，副縣長丁彥哲喊話，呼籲有心政治人物「不要散播造成蒜價降價消息，導致善良農民恐慌，應本於護農立場支持縣府與中央攜手合作」。

近年進口量 增3至5倍

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，已輔導雲林縣政府啟動外銷措施，業者直接自產地向農民收購溼蒜出口。另預計補助業者分級包裝等處理作業及材料費每公斤15元，補助供貨農民整理費用每公斤2元，業者也將以高於每台斤15元的價格向農民收購，對穩定蒜價將有幫助。

張麗善昨天與雲林縣議員黃文祥等人前往水林關切蒜頭採收和出售情況，「價格這麼低，不知怎麼辦？」蒜農陳正賢吐苦水，強調產地價每台斤至少20元才符合成本，如今僅13、14元，血本無歸。蒜農廖茂欽說，價格低，只好先烘乾儲存起來，等價格回升再分批出售。

張麗善說，政府補救措施只是治標的消極作為，蒜農頂多保本，蔡政府對蒜頭進口毫無管制，2011至2015年進口3000至5000公噸，2016年爆增到1萬8035公噸，2017年更高達2萬8121公噸，今年1、2月也進口6500多公噸，是歷年進口平均的3至5倍。

張麗善氣憤地說，今年4、7、11月還要從埃及、西班牙、阿根廷等國進口，國內蒜頭何去何從？她表示，台灣1年蒜頭種植面積約4500公頃、5萬公噸，雲林縣占9成，政府大量開放進口，漠視蒜農權益，應以這2年開放進口徵得約9億稅金，彌補農民損失。

護蒜措施啟動 提高補助

雲林縣府昨天宣布啟動護蒜5大措施，農業處代理副處長陳炳坊指出，包括辦理大蒜外銷目標2000公噸、大蒜收購加工、補助蒜農購置烘乾機、補助農民烘乾大蒜費用、辦理大蒜促銷。

他說，縣府已公告徵求外銷廠商向農民收購溼蒜，每台斤不得低於15元；補助蒜農整理費每公斤2元；直接補助蒜農烘乾費每公斤2元；縣府也將於台北希望廣場、圓山花博廣場、新北市板橋農會廣場行銷大蒜。

(中國時報)