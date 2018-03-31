新聞透視－打錯進口蒜盤 農民受害

友善列印
中國時報

台灣是WTO成員之一，固然要遵守國際組織對農產品自由貿易往來的相關規定，然而，政府也不能因此忽略對在地產業的保護，以進口調節國內供需平衡，其實是一刀兩刃，適當時確實可收預期效果，但稍有不慎，便傷害到自家人，農委會應該更精準掌握產地脈動，未來，才不會重蹈今年國產春蒜價格暴跌覆轍。

台灣加入WTO後，農糧署將大蒜列為關稅配額管理品項，除禁止自大陸進口外，每年關稅配額數量為3520公噸，稅率22.5％，配額外的關稅為每公斤27元，並列特別防衛措施項目，即當進口量超過5872公噸，會以高關稅壁壘保護再加徵每公斤9元額外關稅，以增加進口成本。

機制設計得雖好，操作起來卻有許多「眉眉角角」，如何拿捏，確非易事。不過，眼前就有最近的成功案例可效法。土產蒜頭每年栽植面積約4500公頃上下，差距只在200至500公頃之間，2016年進口1萬8000餘公噸，但去年同期蒜頭產地價在32至35元間，足見農委會將「進口」這張牌運用得宜，既讓農民有不錯收益，又未讓價格失控飛漲，恰到好處地平抑了產銷。

然而，有可能因此「食髓知味」，去年一口氣暴增進口2萬8100多公噸，導致今年蒜價奇慘無比，政府未來應更精準掌握國內產地脈動，才能謹慎精確地評估、取決進口數量，讓生產者、盤商及消費者皆大歡喜。

(中國時報)

綠委籲農會帶頭 建立契作關係 八大金牌總經理 林柏川榮退

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。