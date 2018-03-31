新聞透視－打錯進口蒜盤 農民受害

2018年03月31日 01:09 中國時報 許素惠

台灣是WTO成員之一，固然要遵守國際組織對農產品自由貿易往來的相關規定，然而，政府也不能因此忽略對在地產業的保護，以進口調節國內供需平衡，其實是一刀兩刃，適當時確實可收預期效果，但稍有不慎，便傷害到自家人，農委會應該更精準掌握產地脈動，未來，才不會重蹈今年國產春蒜價格暴跌覆轍。

台灣加入WTO後，農糧署將大蒜列為關稅配額管理品項，除禁止自大陸進口外，每年關稅配額數量為3520公噸，稅率22.5％，配額外的關稅為每公斤27元，並列特別防衛措施項目，即當進口量超過5872公噸，會以高關稅壁壘保護再加徵每公斤9元額外關稅，以增加進口成本。

機制設計得雖好，操作起來卻有許多「眉眉角角」，如何拿捏，確非易事。不過，眼前就有最近的成功案例可效法。土產蒜頭每年栽植面積約4500公頃上下，差距只在200至500公頃之間，2016年進口1萬8000餘公噸，但去年同期蒜頭產地價在32至35元間，足見農委會將「進口」這張牌運用得宜，既讓農民有不錯收益，又未讓價格失控飛漲，恰到好處地平抑了產銷。

然而，有可能因此「食髓知味」，去年一口氣暴增進口2萬8100多公噸，導致今年蒜價奇慘無比，政府未來應更精準掌握國內產地脈動，才能謹慎精確地評估、取決進口數量，讓生產者、盤商及消費者皆大歡喜。

(中國時報)