最新廉政專刊 小英背房貸債務893萬！超有錢市長 林佳龍身家3億

2018年03月31日 01:09 中國時報 鄭舲 、 張祈 ／綜合報導 ／綜合報導

監察院昨公布最新一期廉政專刊，正副總統蔡英文、陳建仁及多個地方首長申報財產。其中，蔡英文存款有5200多萬，較前年剛上任時增加約300萬；台中市長林佳龍與夫人廖婉如身家將近3億元，居本次申報的縣市首長之首；花蓮縣長傅崐萁與妻子徐榛蔚則有高達7929萬餘元的債務。

對於「最窮縣長」稱號，傅崐萁強調，財產價值並不是只能用現金跟負債來論斷，應包括不動產、車輛、存款及負債等，自己財務整體狀況是「藍字」而非「赤字」，沒有所謂最窮的問題。

根據監察院財產申報資料，蔡英文本次申報存款5218萬3420元，有價證券413萬6370元，並信託土地4筆、建物2筆，建物分別位於台北市大安區與新北市永和區。另外，她還有893萬4710元的債務，主因是房屋貸款。

蔡英文上任時首度申報，存款有4927萬6116元，房貸有1023萬8040元，這次申報相較上次，蔡英文存款增加290萬7304元，債務則減少130萬3330元。

另外，陳建仁與妻子羅鳳蘋申報財產，共有存款565萬3549元，有價證券1637萬5418元，土地2筆、建物5筆，位於台北市中正區。另外，兩人債務267萬5534元，發生原因為購屋。相較上次申報，陳建仁存款增加235萬多元，債務則減少308萬左右。

至於縣市首長部分，林佳龍與廖婉如共同申報土地2筆、建物4筆，現金18萬元，存款有1億2765萬2872元，股票有1億4426萬3080元，廖婉如申報兩件珠寶共9萬元，財產全部相加將近3億元。此外，兩人還有房屋貸款3963萬9086元。

此外，高雄市長陳菊存款2084萬餘元，新竹縣長邱鏡淳存款136萬餘元，傅崐萁與徐榛蔚則申報土地3筆、建物3筆，存款有430萬9463元，股票24筆總價176萬多元，皆在徐榛蔚名下，兩人債務則有7929萬5601元。

(中國時報)