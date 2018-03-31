王金平漢魂台魄 挺兩岸一家親

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中國時報
／台北報導

賴揆昨在立院答詢重申，大陸要統一台灣、飛彈對準台灣都是事實，而他的確是台獨工作者，主張台灣是主權獨立國家。不過、前立法院長王金平在質詢時回應，統獨、藍綠、世代、族群糾葛紛爭下的台灣，難有一錘定音，大家都滿意的兩岸政策，「兩岸一家親」是當前兩岸關係下，較可被接受的最大公約數。

王金平依往例，在總質詢最後一個上台，未邀閣員上台備詢，獨白30分鐘。王金平以「實事求是、解放思想，為生民立命，為萬世開太平」為題，直言民進黨政府執政近兩年來，朝野更對立、社會更分裂、政治更紛爭、政局更不穩，執政黨在為政績辯解之際，是否有太多源於完全執政的權力傲慢、專斷獨行，置法理與社會是非對錯主流價值於不顧，而為所欲為的結果？

王金平提及，他與各階層廣泛交換意見，「兩岸一家親」的主張有逾半數民眾贊同，且取得跨年齡層、跨省籍的多數支持。若不侷限於黨派之見，「兩岸一家親」的主張與他「認宗愛台、漢魂台魄」的理念，似乎可打破當前兩岸困局，找到可發展的方向、可實踐的道路。

王金平說，大陸兩會閉幕之後，大陸官方刊物即刻發布對台的政策方向，「讓台灣同胞，享有國民待遇，分享大陸發展機遇」的「對台兩遇」政策，必然隨著大陸國力的發展，加大力度，今後兩岸將進入相互吸、拉、推的賽局。

他指出，過往面對大陸對台的主張或建議，執政當局最制式的反應，就是拒絕與否定。今後是否應重新思考除拒絕外的因應對策？當大陸以對台新思維，提出惠台或對台31項政策時，相對於我們的8大強台政策，我們還能留住多少菁英？反抗、對抗的冷戰思維，顯然已難因應新變局。

(中國時報)

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