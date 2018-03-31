八大金牌總經理 林柏川榮退

2018年03月31日 04:10 中國時報 洪秀瑛 ／台北報導 ／台北報導

八大電視總經理林柏川30日卸下執掌20年的職務榮退，台內300多位員工們昨齊聚大廳歡送，在8位主播群帶領下，當家主播石怡潔代表祝福，並致贈精心設計「金牌總經理」禮物，感謝他將輝煌的20年人生獻給八大，現場不少員工激動落淚，也有人主動和他「愛的抱抱」，林柏川頓時成了人形立牌，一一與員工合照留影，讓員工們有求必應，場面熱鬧溫馨。

電視台員工齊歡送

林柏川榮退後，將受聘為旺旺集團首席顧問，以40餘年的經營管理經驗，引導年輕世代在創新之餘，更能穩健踏實地走向美好未來。林柏川表示，這並非突然的決定，早在1年前就已規畫將在今年3月底退休，從第一線轉到第二線發展，退休後時間多了，除了藉此調養身體，有4個外孫的他也樂得含飴弄孫。

身為宜蘭人的林柏川，與經營宜蘭食品的旺旺集團董事長蔡衍明早已認識，相交40年至今，此次擔任首席顧問，他殷切地說：「以我對產業的熟悉度、長期與韓國合作關係，可以貢獻經驗和專業，戲劇一直是我的強項，中天可以轉型空間很大，以現在氛圍和市場現況來說，自製戲劇不是不行，但必須在安全和不賠錢前提下。」

20年來每年都賺錢

林柏川指出，八大有今天這一切，並不是他個人的榮耀，而是全體員工陪伴著一起打了這美好的一仗，台內有很多超過10年、20年的員工，當然也有很多陸續加入的新員工，大家像一家人齊心協力打拚，才能創造20年來每年都能賺錢的成果，就算這幾年台灣電視產業艱困，去年仍有3億多營收，這些都是全體員工努力付出、一起創造的貢獻與成績。

累積創造百億獲利

68歲的林柏川，民國64年進入廣告公司任職，而後成立製作公司，在老三台時代製作不少膾炙人口經典戲劇，已故的前八大董事長楊登魁當時邀他投資八大，林柏川陸續為股東創造100多億獲利、二度吸引外資投資，先是10年前安博凱以40億取得股權，7年前瑞典私募基金殷拓集團以60億接手，4年前由台塑開發經營，堪稱一路推高八大身價的幕後功臣。

(中國時報)