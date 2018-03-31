捨博士光環 她考取航管員護飛安

2018年03月31日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

出國搭飛機，民眾一路上會遇到地勤、海關、空服員、機師，卻不會遇到默默守護飛安的塔台管制員。桃園機場塔台管制員陳妍君求學時一路讀到英國劍橋大學博士，3年前博士肄業卸下高學歷光環，通過民航特考，每天負責上百架飛機起降，在高壓環境中工作樂此不疲。

飛航管制員可說是空中交通的守護者，為往來航班提供服務，任何空中與地面的狀況，管制員都需確實掌握，例如隔離是否足夠、飛機起降時跑道是否淨空、落地後要走哪條路等細節，要在很短的時間內做判斷，一旦失誤就可能引發災難，工作相當具有挑戰性。國內目前有300多名管制員，分別在全台各處機場塔台、近場台與區管中心。

陳妍君外型亮麗、口條有理，又有英國劍橋大學光環的加持，是大家眼中的人生勝利組。她說，求學過程中一直很順遂，對未來沒有想太多，自己是個飛機迷，喜歡看飛機起降，3年前決定跟著興趣走，通過民航特考後，更確信「這是可以做30年的工作」，展開她的塔台管制員生活。

陳妍君說，考試必須經過英文單獨面試、體檢、心理測驗、手腳協調與團體面試，過程並不容易，但因為知道的人不多，錄取率也想對較高。她分享這3年的經驗，管制員會同時聽到很多聲音、一心多用，起初有點受挫，經過訓練後，已能判斷哪個狀況較緊急，排出優先處理順序，現在每天看著飛機起降，仍讓她心裡充滿感動。

成大數學系畢業的許岳珩，第一次參加民航特考落榜，第二次順利考上。他認為管制員工作最棒的地方，在於大家是一個團隊，每天挑戰不一樣，要透過合作協調完成任務。

飛航服務總台副總台長蔡宗穎表示，管制員工作挑戰性高，待遇也優於一般公務員，今年預計招考18名飛航管制員，錄取後月薪至少7萬元。

今年考試為9月8日至10日，5月29日至6月7日受理報名，報考年齡18至35歲，學歷至少大學畢業，考試項目包括國文、英文、法學知識、民用航空法、航空氣象學、飛行原理等。

(中國時報)